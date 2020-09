Hallo Jumbo! Scheidsrechter die niet komt opdagen is doodleuk boodschappen aan het doen

Zondag 5CEen bal, gras, twee doelen, 22 spelers en een scheidsrechters. Meer heb je niet nodig voor een voetbalwedstrijd. Bij SVSOS - Knegselse Boys ging het bij dat laatste mis. De arbiter van dienst was nergens te bekennen. Een telefoontje gaf duidelijkheid. De leidsman liep zonder fluit rond in de plaatselijk Jumbo.

SVSOS – Knegselse Boys 1-3 (1-0) 20. Sjors Vroman.

De wedstrijd begon een half uur later dan gepland. ,,De scheidsrechter kwam maar niet opdagen en na een belletje te hebben gepleegd, bleek dat hij nog in Drunen in de Jumbo zat. Hij wist niet dat hij moest fluiten.’’ Volgende week speelt SVSOS tegen Irene. ,,Hopelijk is de scheidsrechter dan wel op tijd.’’

,,In de eerste helft waren wij heel sterk, maar we lieten het verzuimen in de tweede’’, vertelde SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Zij hadden een snelle linksbuiten en speelden als ploeg intimiderend waardoor wij het steeds lastiger kregen. We kwamen er niet meer onderuit.’’

EDN’56 – Netersel 4-0 (2-0) 8. Thijs van Oirschot, 29. Thijs Claassen, 81. Coen van Oirschot, 89. Thijs van Oirschot.

,,Had het nog veel beter gekund’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,We hebben veel kansen laten liggen, maar voor de eerste wedstrijd na een goede voorbereiding, is dit top. Iedereen is tevreden en nu, geheel volgens de Coronamaatregelen, lekker aan een paar kratten bier.’’

Want er is buiten de overwinning nog meer reden voor feest in Haghorst, de trainer is namelijk komende week jarig.

Casteren – Ollandia 1-1 (0-1) 22. Gerben Voets.

,,Het was een vrij rommelige wedstrijd’’, vertelde Ollandia-trainer Maykel van Driel. ,,Vooral in de tweede helft met veel lange halen. Uiteindelijk krijgen we dan in de slotfase een doelpunt tegen, uit een afgezwaaide voorzet.’’

DEES – LSV 6-0 (2-0).

,,We kunnen deze wedstrijd het beste maar zo snel mogelijk vergeten’’, zei LSV-trainer Itienne Obispo. ,,We kwamen plots op achterstand en namen daardoor meer risico om te scoren, met als gevolg dat we meer tegendoelpunten kregen. Een slecht begin kan nog wel, zolang wij maar goed eindigen.’’

