Hammink en De Wetering zorgen voor gelijkspel bij seizoensopener Rhode - HVCH

1cIn de eerste klasse C hebben Rhode en HVCH elkaar in evenwicht gehouden. Door doelpunten van Kenan Hammink en Simon van de Wetering werd het 1-1.

Rhode - HVCH 1-1 (1-0). 21. Simon van de Wetering. 1-0, 86. Kenan Hammink. 1-1.

Geert Oerlemans, aanvoerder Rhode: ,,We mogen niet ontevreden zijn met een punt. Misschien hadden we het duel in counters kunnen beslissen, maar het is niet onverdiend dat HVCH uiteindelijk gelijkmaakte.

Roy de Haan, trainer HVCH: ,,Ik ben best tevreden over ons veldspel, maar niet met het resultaat. We hadden veel meer goals moeten maken vandaag.”

De thuisploeg begon sterk aan het duel en opende na 21 minuten de score, toen Simon van de Wetering een voorzet fraai tegen de touwen kopte: 1-0 voor RKSV Rhode. Zijn teamgenoot Mark van der Zanden had tien minuten later hetzelfde idee, maar zijn kopstoot belandde op de lat.

Na de rust was HVCH de betere ploeg. De club uit Heesch raakte tweemaal de lat en stuitte ook telkens op de uitblinkende doelman Paul van Heesch van Rhode. In de 86e minuut viel de verdiende gelijkmaker dan toch: jeugdspeler en invaller Kenan Hammink knalde toen de 1-1 tegen de touwen en dat was ook de eindstand.