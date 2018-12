Hartgers is weer het mannetje bij Wilhelmina‘26: ‘Ik ben helemaal uit de sleur’

Amateurvoetbal Overzicht | Blauw-Wit’81 wint derby van Berkdijk, Schijndel­se burenruzie eindigt in gelijkspel

9 december Ondanks de barre weersomstandigheden gingen de regionale amateurvoetballers vanmiddag weer de wei in. In Schijndel vond de burenruzie tussen Schijndel en Avanti'31 plaats. In Kaatsheuvel werd de derby tussen Berkdijk en Blauw-Wit‘81 gespeeld. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.