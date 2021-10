Hassan haalt volle buit binnen voor CHC

CHC – Venhorst 2-0 (1-0). 16. Mouad Hassan 1-0, 74. Mouad Hassan 2-0.

,,Dit was een verdiende zege, we hebben geen kans weggegeven”, aldus Jean-Claude Van Aanholt, speler van CHC. ,,Het was geen gemakkelijke tegenstander, maar we waren veel beter.”

,,In de eerste helft konden we nog aardig meekomen met CHC, maar in de tweede helft kwamen we duidelijk kwaliteit tekort”, zag Venhorst-coach Michael van Doren. ,,Deze nederlaag komt niet als een verrassing.”

Moad Hassan was de grote man aan de zijde van CHC met twee fraaie goals. Zijn eerste treffer was een geplaatst diagonaal schot in de verre hoek, zijn tweede een bekeken balletje bij de tweede paal na een loepzuivere voorzet. Met zijn snelheid en dribbels kroonde hij zichzelf tot man van de wedstrijd.