Hattrick Gerringa bij ruime zege Haaften, doelpuntenfestijn bij GVV-RFC

Moment van de wedstrijd: ,Heer en meester waren we in de eerste helft”, vond GVV-trainer Denny van Geffen. ,,In de kleedkamer heb ik aangegeven dat we na rust scherp moesten beginnen, maar daar kwam dus helemaal niks van terecht. Het had de schijn van misplaatste arrogantie. Het idee van: ons kan niks overkomen, want we zijn al drie wedstrijden ongeslagen. We hebben onszelf in slaap gesust.”