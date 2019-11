Hattrickheld Christian Perrier bezorgt Nivo Sparta broodnodige zege, Almkerk pakt eerste punt buitenshuis

zaterdag 1COok Nivo Sparta weet weer wat winnen is. In eigen huis werd Oranje Wit opzij gezet, waardoor er voor het eerst sinds 18 mei weer eens werd gewonnen. Spits Christian Perrier was belangrijk met drie treffers.

Heerjansdam - Almkerk 2-2 (1-0). 45. Luc Delmee 1-0, 55. Jelle Stalenhoef 1-1 (pen.), 59. Youri van Noort 2-1 (pen.), 75. Bart Dirven 2-2. Rood: 85. Jelle Strijtveen (Almkerk). Bijzonderheid: Jelle Stalenhoef (Almkerk) mist strafschop.

Almkerk-trainer Ad van Seeters was was blij met het eerste puntje buitenshuis. ,,We hebben flair getoond met name na rust. Zoals we na rust speelden, zie ik het graag. Een teken aan de wand dat we het kunnen. Daar moeten we mee verder gaan.”

Bij de rode kaart die Jelle Strijtveen vijf minuten voor het einde kreeg zette Van Seeters vraagtekens. ,,Dat was zwaar overtrokken. Een gele kaart was beter op zijn plaats geweest.”

Sliedrecht - GRC 14 5-0 (0-0). 55. Anthony Fortes Fortutado 1-0, 74. Dennis Verhoef 2-0, 83. Chris Boom 3-0, 86. Quincy Bartens 4-0, 87. Bartens 5-0.

Verliezen van Sliedrecht was voor GRC 14 geen schande, maar met 5-0 kwam hard aan. ,,Sliedrecht was nog beter dan vorig seizoen, toen had het eigenlijk al moeten promoveren. Op alle plaatsen hadden ze betere spelers dan wij”, sprak GRC-trainer Piet de Kruif. GRC 14 bleef lang op de been. De Kruif: ,,Dat we in het laatste kwartier vier goals tegen kregen, vond ik erg.”

WNC - Kloetinge 1-2 (1-2). 14. Daan Esser 0-1, 20. Willem-Paul van der Heijden 1-1 (pen.), 43. Jeremy Hubregtse 1-2 (pen.), 72. Jeroen de Jonge 1-3.

,,Kloetinge is titelkandidaat nummer één. Daardoor voelde deze uitslag minder erg aan”, klonk WNC-trainer Cor Prein berustend. ,,Heel jammer was dat net voor rust de 1-2 viel, dat was niet slim van ons. Na rust speelden we goed. De 2-2 zat er aan te komen maar uit een counter werd het een kwartier voor het einde 1-3 en toen was het over en uit.”

Nivo Sparta - Oranje Wit 5-1 (1-0). 20. Christian Perrier 1-0, 60. Perrier 2-0, 65. Perrier 3-0, 70. Jearlon Martina 3-1, 73. Daan Schreuders 4-1, 81. Daan Schreuders 5-1.

Nivo Sparta-spits Christian Perrier was een grote plaaggeest voor zijn oude club Oranje Wit. Hij nam de eerste drie goals voor zijn rekening. Nivo Sparta-trainer Theo de Boon was na afloop opgetogen over de eerste seizoenszege. ,,Het zat er in de twee voorgaande wedstrijden al een beetje aan te komen. Opnieuw zag ik veel beleving en strijd, een meer dan verdiende zege. We raken ook langzaamaan steeds meer compleet. Het komt echt goed”, aldus de Nivo-oefenmeester.