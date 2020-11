Hechte vriendschap bij ODC tussen Van Lokven en ‘Boeddha’: ‘Vanaf begin een gezellige boel’

Qua leeftijd zit er 31 jaar verschil tussen Sjoerd van Lokven (27) en Henri van Esch (58), maar dat doet niets af aan hun hechte vriendschap. Die ontstond al enige tijd geleden, toen Van Lokven op zijn zeventiende debuteerde in het eerste van ODC. Van Esch was destijds al bezig aan zijn zoveelste seizoen als elftalleider. ,,Sjoerd is toch een beetje mijn oogappeltje. Zo zijn we ondertussen al flink wat keren samen naar een uitwedstrijd gereden. En dat was van begin af aan een gezellige boel”, vertelt Van Esch.