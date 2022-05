Hedel begint slap, maar wordt uiteindelijk in de laatste seconde gered door winnende van Quik

Hedel voelde zich volgens trainer Nicki Beekwilder de te kloppen ploeg, nadat het een goede serie had neergezet. ,,Maar het ging vrij stug, we begonnen te slap aan de wedstrijd’’, vertelde Beekwilder. ,,Na een minuut kregen we al een grote kans tegen, dus we waren gewaarschuwd.’’ De ploeg van Beekwilder kreeg het tij niet gekeerd en loopt tegen een achterstand aan. ,,Met een goede actie van Mike van ’t Zand hadden we de gelijkmaker binnen’’, vertelde de oefenmeester. Daarna was het nog lang billenknijpen voor de trainer, want pas in de laatste seconden kwam de verlossing via de voet van Tim Quik.