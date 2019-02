Hedel-coach spreekt van beste wedstrijd van het seizoen na 3-5 verlies

Hedel – Buren 3-5 (1-3). 15. 0-1, 20. Bas van de Star 1-1 (pen), 30. 1-2, 44. 1-3, 46. 1-4, 55. 1-5 (pen), 70. Bas van de Star 2-5 (pen), 80. Lukasz Junatowski 3-5.

Moment van de wedstrijd: ,,Burens twee doelpunten na rust vielen te snel, vanuit ons oogpunt gezien”, vond Hedel-trainer Wilco van Houtum.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het klinkt misschien gek gezien het verlies, maar dit was onze beste wedstrijd van het seizoen”, aldus Van Houtum.

OSC’45 – DSC 1-5 (1-1). 20. Bas Vos 0-1, 24. Ethmond Henriquez 1-1 (pen), 48. Tim Cozet 1-2, 60. Menno van de Griendt 1-3, 85. Ton Burg 1-4, 88. Stan Verweij 1-5.

Moment van de wedstrijd: ,,In de tweede helft lieten we een te groot verval zien”, vond OSC’45-trainer Jeroen Beekwilder. ,,We scoren in de tweede helft op de juiste momenten, via Tim en Menno”, zag DSC-trainer Roland Timmermans.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We missen de wil om te winnen”, aldus Beekwilder. ,,Onze jeugdspeler Stan scoorde bij zijn debuut de 1-5”, aldus Timmermans.

Maliskamp – Wilhelmina 2-2 (2-0) 15. Laurant de Bekker 1-0, 44. Kevin Paxton 2-0, 66. Jasper Netten 2-1, 85. Johnny de Nies 2-2. Rood: 27. Jordey van Ham (Wilhelmina, 2x geel), 40. Roberto Janssen (Wilhelmina).

Moment van de wedstrijd: ,,In de tweede helft hebben we er te makkelijk over gedacht. Dit is een goede leerschool voor ons”, zag Maliskamp-trainer Willem van den Berg. ,,Na de rust hebben de jongens meer wilskracht in de wedstrijd gelegd”, merkte Wilhelmina-assistent-trainer Coen van Overbeek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Met twee spelers minder wist Wilhelmina toch nog twee keer te scoren en met een gelijkspel naar huis te gaan.

Jan van Arckel – Teisterbanders 2-0 (1-0). 25. Jeroen de Groot 1-0, 49. Jeroen de Groot 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben vandaag voor een zakelijke overwinning gezorgd door compact te spelen”, vertelde Jan van Arckel-trainer Marco van Loon.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Niet Jan van Arckel-topscoorder Thom de Looijer – hij was op wintersportvakantie – maar Jeroen de Groot zorgde voor de doelpunten van de thuisclub.

Alem – Beesd 5-3 (2-0). 15. Tom Loobeek 1-0, 43. Mats Steenbekkers 2-0, 46. 2-1, 53. Lars Steenbekkers 3-1, 70. 3-2, 83. Mats Steenbekkers 4-2, 84. 4-3 (pen), 88. Mart van Boxtel 5-3 (pen). Rood: 60. (Beesd, 2x geel), 85. (Beesd).

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben het vandaag spannend gemaakt, maar gelukkig wel gewonnen”, aldus Alem-leider Ton Steenbekkers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Dit was Alems eerste competitiewedstrijd sinds 2 december 2018. ,,Daarom wilden we per se vandaag spelen”, vertelde Steenbekkers.

SCR – RKKSV 3-0 (0-0). 75. 1-0, 80. 2-0, 83. 3-0. Rood: 65. Veldman (RKKSV).

Moment van de wedstrijd: ,,Het ontbreekt ons aan slimheid, zowel verdedigend als aanvallend”, vond RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks de rode kaart van RKKSV scoorde SCR pas in het laatste kwartier.