Hedel - Maaskantse Boys na een half uur afgeblazen, coaches tasten in het duister

Maaskantse Boys – Hedel 0-0 gestaakt na dertig minuten spelen

,,Ik snap er niks van. We zeiden het niet eens tegen hem, maar hij had er genoeg van. Toen de gemoederen weer gekalmeerd waren vroeg ik aan de voorzitter waar de scheidsrechter was. Hij vertelde mij dat die al aan het douchen was, toen hebben wij dat ook maar gedaan”, zei Hedel-coach Wilco van Houtum.

,,Eenmaal in de kleedkamer, kwam hij nog even de pasjes controleren. Ik zei dat ik dat redelijk apart vond, want dat moet hij voor voor de wedstrijd doen. Daarna besloot hij dat het genoeg was en verliet hij het sportcomplex. Dit is heel apart”, besluit Van Houtum.

Commentaar

Maaskantse Boys-trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys was ook verbaasd over het besluit van de scheidsrechter, de heer Verberne. ,,De scheidsrechter was al van mening dat er teveel commentaar op de leiding was. Van onze kant maar zeker van de kant van Hedel. Maar de druppel was dat nadat een ietwat ongelukkig duel een speler van Hedel werd geraakt op zijn wenkbrauw die daarna bloedde. Dat zag er enigszins heftig uit. De geraakte speler had hierna hevig commentaar op de scheidsrechter. Hierop besloot de scheidsrechter de wedstrijd te stoppen. Wij stelden nog een afkoelingsperiode voor. Maar voordat we het wisten, was de scheidsrechter al gedoucht en vertrokken.”