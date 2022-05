Hedel ontpopt zich langzaam tot reuzendoder, vorige week werd ruim van nummer twee gewonnen en nu van koploper DESO

DESO - Hedel 0-7 (0-2) 1. Harm Scheij 0-1, 43. Sander van Wijnen 0-2, 48. Jelmer Toonen 0-3 (pen). 51. Sander van Wijnen 0-4, 67. Jelmer Toonen 0-5, 80. Sander van Wijnen 0-6 (pen), 89. Jason Geurtz 0-7.

Waar Hedel vorige week de nummer twee van de competitie nog met 0-4 wegzette, was nu de koploper aan de beurt. ,,De kwaliteit komt er eindelijk uit’’, sprak een dik tevreden Nicki Beekwilder. ,,Gewonnen met een gouden griffel. We zijn onze afspraken nagekomen en hebben de tegenstander bij de lurven gepakt.’’

,,We misten wel vijf of zes basisspelers en dat kunnen ook wij moeilijk opvangen. Zij waren heel effectief waardoor de uitslag niet eens geflatteerd is maar we ogen natuurlijk nooit thuis met 0-7 verliezen”, vatte trainer John Putters het duel samen.

Met twee nederlagen op rij slinkt de voorsprong die koploper DESO had op de achtervolgers maar Putters is niet angstig. ,,We hebben alles nog in eigen hand en de meeste jongens die we vandaag misten, sluiten snel weer aan bij de selectie.”

Maaskantse Boys - RKVSC 6-1 (2-0) 20. Jurre Bongers 1-0, 31. Marcel Kiszko 2-0, 64. Jeffrey van den Hurk 3-0, 67. Jeffrey van den Hurk 4-0, 69. Andy van Schijndel 5-0, 70. Mark Hendriks 5-1, 76. Jeffrey van den Hurk 6-1.

RKVSC-trainer Marco van Loon zag zijn team collectief falen. ,,Maar een speler stak erbovenuit’’, vertelde Van Loon. Rico van Herwijnen deed het volgens de trainer goed. ,,Hij speelde als voorstopper een sterke wedstrijd, vooral de mentaliteit was goed te zien’’, sprak de oefenmeester. ,,Die speler waarvan ik meer verwacht had, zijn vandaag door de mand gevallen. Ze laten te snel het kopje hangen. Dan lopen we ook achter de feiten aan.’’

,,We speelden goed als team; we waren geconcentreerd en er zat een wil om te winnen in mijn ploeg. Een meer dan verdiende overwinning voor ons”, aldus Maurizio Atzeni trainer van Maaskantse Boys.

Maaskantse Boys liep halverwege de tweede helft in korte tijd weg van RKVSC want binnen vijf minuten scoorde de thuisploeg drie keer.

Ophemert - HRC’14 2-2 (0-1) 44. Lars Zwegers 0-1, 1-1, 2-1, Lauren van Deelen 2-2.

Veel strijd en slecht voetbal, zo beschreef HRC’14-trainer Rene van der Putten de wedstrijd. ,,We vergeten de eerste helft uit te lopen naar een 0-2 of 0-3’’, sprak Van der Putten. ,,Na rust beginnen we te slap aan de wedstrijd.’’ Uit twee standaardsituaties komt HRC’14 binnen een kwartier na rust op achterstand. ,,Daarna namen we meer risico, wat leidde tot een prachtige goal van Lauren van Deelen. Als we nog vijf minuten langer hadden doorgespeeld, hadden we gewonnen.’’

Luuk Pauw, die net terug van een blessure was, werd volgens de trainer het veld uitgeschopt. ,,Ik hoop dat de blessure meevalt, voor hem, maar ook voor het team. Het zit hem in ieder geval niet mee’’, sprak de oefenmeester.

OKSV - DSS’14 1-2 (1-1) 17. Jesse Kraaij 0-1, 32. Ronald Reijs 1-1, 57. Jens van de Plas 1-2.

DSS’14-trainer Mustapha Alouad Hadj wist van de thuiswedstrijd al dat OKSV een stugge ploeg was. ,,Ze zijn lastig om doorheen te komen’’, sprak de trainer. ,,Maar achterin is het traag.’’ Zo was Chafik Allali, die ondanks het vasten, de verdedigers van de thuisploeg te snel af. ,,De keeper van OKSV pakte hem goed, maar Jesse Kraaij schoot hem vanuit de rebound binnen.’’

De keeper van DSS’14, Dylan van Bekkum, was volgens de trainer de uitblinker. ,,Hij stond goed te keepen, waardoor we de wedstrijd over de streep konden trekken.’’

,,Enorm zonde! We speelden heel goed, misschien we onze beste wedstrijd van dit seizoen maar we scoorden, gezien de kansen die we kregen, te weinig. Maar ik kan mijn spelers niet verwijtenwant ze toonden veel inzet”, zag trainer Freek Toren van OKSV.

Door een waslijst aan afwezigen zaten bij OKSV drie 16-jarige spelers op de bank.

Wadenoijen – Ruwaard 6-3 (4-2). 9. 1-0, 16. 2-0, 25. Spencer Gedo 2-1, 32. Serkan Ordu 2-2 (pen.), 37. 3-2, 39. 4-2, 60. Lorenzo Kerstens 4-3, 69. 5-3, 78. 6-3.

,,Wadenoijen had meer kwaliteiten en zijn ook conditioneel beter. We bleven lange tijd in de wedstrijd maar nadat we op een 5-3 achterstand kwamen, was het van onze kant over”, aldus trainer Eugene Geenen van Ruwaard.

Ruwaard knokte zich terug van een vroege 2-0 achterstand naar 2-2 en na rust van 4-2 naar 4-3 maar op het einde trokken de Ossenaren toch aan het kortste eind.

SCZ – SBV 5-0 (2-0). 17. 1-0, 38. 2-0, 68. 3-0, 80. 4-0, 83. 5-0.

,,Het was een drama. We hebben in de tweede helft twintig minuten tegengesparteld maar meer konden we niet doen”, zag trainer Sander Strik van SBV.

Sander Strik zag een lichtpuntje op het veld. ,,Scheidsrechter Onink floot een uitstekende wedstrijd.”