Hedel pakt ook laatste strohalm niet: directe degradatie is een feit

Zondag 4eHedel had tegen Alem een laatste kans om directe degradatie te ontlopen. Door het 5-1 verlies moet Hedel volgend jaar zijn kunsten vertonen in de vijfde klasse.

Alem – Hedel 5-1 (3-1). 15. Martijn Leerintveld 1-0, 25. Martijn Leerintveld 2-0, 35. Luuk Steenbekkers 3-0, 40. Tim Quik 3-1, 65. Mats Steenbekkers 4-1, 70. Mats Steenbekkers 5-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Het was een eenvoudige overwinning”, vond Alem-leider Ton Steenbekkers. ,,We waren voorin en achterin niet scherp”, merkte Hedel-trainer Wilco van Houtum

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na de 2-0 was de wedstrijd beslist”, aldus Steenbekkers. ,,Niet alle 11 spelers geloofden in een goede afloop. Dat is ook niet gelukt, want door deze nederlaag zijn we gedegradeerd”, aldus Van Houtum.

RKKSV – Maliskamp 1-2 (0-2). 5. Kevin Paxton 0-1, 15. Günther van Meurs 0-2, 85. Rens Coppens 1-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Bij ons snapte niemand was een derby inhoudt, pas na een halfuur wonnen we het eerste duel”, vertelde RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort. ,,Tot de tachtigste minuut waren we virtueel kampioen, daarna kwam DSC tegen Teisterbanders op voorsprong”, liet Maliskamp-trainer Willem van den Berg weten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na rust hebben we redelijk gespeeld. Ik ben blij dat ik na vijf jaar RKKSV deze club van een middenmoter in de vijfde klasse kan achterlaten als een middenmoter in de vierde klasse”, aldus Van Balsfoort. Van den Berg: ,,We hielden geen rekening met een kampioenschap. Over twee weken beginnen we aan de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse tegen DVG.”

OSC’45 – Jan van Arckel 1-3 (1-1). 20. Marlon van den Oord 0-1, 35. Wesley Hamminga 1-1, 75. Marlon van den Oord 1-2, 80. Marlon van den Oord 1-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Na rust hebben we nog wel gezocht naar de overwinning, maar Jan van Arckel kon van die ruimte profiteren”, merkte OSC’45-trainer Jeroen Beekwilder. ,,Na rust waren we heer en meester, met twee doelpunten in de slotfase”, liet Jan van Arckel-assistenttrainer Francois van Uden weten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks deze nederlaag ontloopt OSC’45 directe degradatie en spelen de Bosschenaren één wedstrijd in de nacompetitie om zich in de vierde klasse te kunnen handhaven. Die wedstrijd is op 10 juni op neutraal terrein tegen de winnaar van HRC’14 – Essche Boys.

Buren – Wilhelmina 2-5 (2-1). 15. 1-0, 28. Jordey van Ham 1-1, 33. 2-1, 60. Nick Kuijpers 2-2, 74. Raoel Noijen 2-3, 78. Raoel Noijen 2-4, 82. Bilal Johri 2-5.

Moment van de wedstrijd: ,,In de rust hebben we en de spelers elkaar eens goed de waarheid verteld”, liet Wilhelmina-assistent-trainer Coen van Overbeek weten. ,,We hadden zo’n mooie reeks gemaakt en wilden niet in de laatste wedstrijd weggooien.”