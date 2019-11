Hedel-spelers zitten vijftig minuten in de auto voor halfuur voetbal

Vijfde klasse C

Maaskantse Boys – Hedel (0-0)

Het duel tussen Maaskantse Boys en Hedel duurde slechts een halfuur. De wedstrijd werd eerder dit seizoen gespeeld, maar na een uur spelen had de scheidsrechter er toen genoeg van. Nu begonnen beide teams fris aan de wedstrijd en werd het laatste gedeelte van het duel gespeeld met een andere scheidsrechter. ,,In een halfuur kan je niet veel uitrichten. Alleen Younes Boughti heeft één kansje gehad. Maaskantste Boys hield het achterin goed dicht en hanteerde de lange bal. Veel meer is er eigenlijk niet gebeurd, daar is een halfuur gewoon te kort voor”, concludeerde Hedel-coach Wilco van Houtum.

,,Beide ploegen hebben geen kansen gecreëerd dus dit is een terechte uitslag. Ik heb er vrede mee”, aldus trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

Door de lengte van de wedstrijd zaten de Hedel spelers langer in de auto dan dat ze op het veld stonden. Van Houtum vond het halfuur voetballen eigenlijk veel te kort. ,,De weg hiernaartoe duurt ongeveer 25 minuten dus heen en weer is dat ongeveer 50 minuten. Het is gewoon zonde dat de wedstrijd dan maar een halfuur duurt. Toen de scheidsrechter affloot had ik net het gevoel dat mijn spelers warm waren.”

DESO – SCZ 4-1 (2-1). 19. 0-1, 40. Indy Bouwmeester 1-1(pen.), 44. Agonis Hoti 2-1, 62, Chris Lugters 3-1, 75. Henkie Meijer 4-1.

,,Een verdiende overwinning want we controleerden de wedstrijd. Wij waren veel beter en speelden vooral op hun helft”, zag Stan Vos (trainer DESO).

De laatste overwinning voor DESO dateert van eind september en de drie punten waren volgens trainer Stan Vos dan ook meer dan welkom. ,,We hadden deze winstpartij nodig. Dit is heel belangrijk voor het moraal van mijn spelers.”

Vijfde klasse B

SVG – Gloria 2-1 (1-1) 5. Roy Bernaerts, 25. Tim de Rooi, 75. Tim de Rooi.

,,We speelden tegen een goeie tegenstander, en ik miste ook nog eens zeven spelers door blessures of andere zaken buiten het veld’’, sprak SVG-trainer Pieter Elias. ,,Dus hebben we de bus geparkeerd om zo weinig mogelijk kansen weg te geven. Al vroeg in de wedstrijd scoort Gloria, waarop de moed mij in mijn schoenen zakte, maar alle lof voor de spelers dat ze de winst hebben binnengehaald.’’

,,Het was niet zo best vandaag, we voetbalden vooral tegen onszelf’’, vertelde Gloria-trainer John Janssens. ,,In de warming-up raakte onze linksback al geblesseerd, waardoor ik nog maar twee wissels in de wedstrijd had, want meer dan drie wissels neem ik niet mee. Dan begin je toch niet lekker aan zo’n wedstrijd. Uit het verlies van deze week leert het team een les.’’

,,Een oude assistent-trainer van SVG, Hans Doorakkers, is anderhalf jaar geleden weggegaan wegens de drukte die het assisteren met zich meebrengt’’, sprak de SVG-trainer. ,,Hij was deze wedstrijd weer aanwezig, misschien bracht hij wel het ‘Dick Advocaat’-effect met zich mee.’’

Vijfde klasse E

Irene - Fiducia 2-1 (1-0) Eerste wedstrijd Owen van Lith 1-0, 87. Arthur Piatcki (2-1)

Door hevige regenval werd de wedstrijd tussen Irene en Fiducia in de rust stilgelegd. Vandaag speelden de teams de tweede helft. Irene-coach Michael van de Wal kon eindelijk juichen, omdat zijn team de eerste overwinning van het seizoen binnensleepte. Blij met het spel was Van de Wal zeker niet. ,,Het klinkt heel krom, maar dit was echt geen goede wedstrijd van ons. Fiducia speelde totaal anders dan de vorige keer. Toen stonden ze achterin af te wachten en nu gaven ze vanaf het begin veel druk. Wij werden daar chaotisch van. We maakte daardoor ook weer veel fouten die helemaal niet nodig waren. Gelukkig hebben de wedstrijd gewonnen door een doelpunt van Arthur Piatcki. Hij kwam eruit met de counter en door een klutssituatie vloog de bal het doel in. De ontlading was groot en mijn spelers waren ontzettend blij toen de scheidsrechter het laatste fluitsignaal gaf.

Irene heeft de eerste periode afgesloten met vijf punten. Het team staat daardoor op de twaalfde plaats op de ranglijst toch weet Van de Wal dat zijn spelers het beter kunnen. ,,We maken nog te veel fouten, als die uit het spel verdwijnen en we gaan weer normaal voetballen dan kan er misschien nog een stunt in zitten. Ik ben ervan overtuigd dat we, mits we een beetje geluk hebben, nog een periodetitel kunnen pakken. Het moet dan wel gaan lopen en ik hoop dat deze eerste overwinning ons veel vertrouwen geeft.”

MVC – Keldonk 2-0 (1-0). 12.1-0, 53. 2-0.

,,We misten onze complete aanval en dat was lastig op te vangen. In de voorhoede konden we geen vuist maken”, aldus trainer Ruud Fleskens van Keldonk.