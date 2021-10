Hedel-trainer na verlies: ‘We speelden uitmuntend’

,,We speelden uitmuntend’’, jubelde Hedel-trainer Nicki Beekwilder, ondanks de verloren wedstrijd. ,,Eerder kwamen wij in het eerste gedeelte van de wedstrijd op een achterstand, dus dat wij nu voorkomen is een vooruitgang. Door twee penalty’s en een klungelige goal komen wij uiteindelijk op een 2-3, waarna in de laatste minuten ook nog de 2-4 valt. Maar we moeten de handdoek niet in de ring gooien, uiteindelijk gaat ons spel resulteren in meer punten.’’