Hedel vergeet belangrijkste onderdeel van outfit: de shirtjes

Zondag 5cDESO wist zondag met 3-2 van Hedel te winnen. Het duel begon iets later dan vooraf gepland was. Bij Hedel waren ze namelijk iets vergeten: de shirtjes.

DESO – Hedel 3-2 (1-1). 14. Jimmy Floor 0-1, 40. Jason Megens 1-1, 58. Gonis Hoti 2-1, 70. Jimmy Floor 2-2, 75. Jeremy van Uden. Rood: Arbnor Hoti (DESO).

Hedel-coach Wilco van Houtum zag zijn team afgetroefd worden op felheid en inzet. ,,Je kan een keer verliezen, maar dit was helemaal niet nodig. We hebben allemaal te weinig gebracht. We kregen genoeg kansen alleen maken we ze niet af en als je dan niet de juiste mentaliteit laat zien win je ook niet. We hadden met rust ook met 0-4 voor kunnen staan alleen nu stond het 1-1. Ook in de slotfase kregen we nog kansen op de 3-3, maar we hebben te weinig gebracht. Dat is een ding dat vast staat.”

Hedel verloor tegen RK Deso voor de eerste keer dit seizoen. ,,Je kan altijd een keer verliezen alleen de manier waarop het gebeurd staat me niet aan. Als we alles geven en we verliezen dan kan ik er vrede mee hebben alleen we hebben nu gewoon te weinig laten zien. Het team heeft gefaald en dat betekent dus ook dat ik heb gefaald. In de volgende wedstrijd moeten we weer orde op zaken stellen en laten zien wat we waard zijn.”

,,Dit is een lekkere overwinning. Na een zwak begin heeft mijn ploeg zich goed hersteld en op mentaliteit de wedstrijd gewonnen”, aldus Stan Vos (trainer DESO).

Het duel begon later want de bezoekers waren de shirtjes vergeten. DESO bood hun reservetenue aan maar er werd gewacht op het eigen textiel van Hedel.

Maaskantse Boys – DSS’14 0-0.

DSS’14- leider Anthonio van de Pol had een saaie middag. ,,Het was geen spectaculaire wedstrijd. Er gebeurde heel weinig. Beide teams had een paar kansen en daar hield het wel mee op. De grootste kans was voor ons alleen Farid Allali zag zijn inzet gestopt worden door de doelman van Maaskantste Boys. Op het einde vielen er nog twee rode kaarten, maar dat niet nodig. Het was een sportief potje alleen een paar lompe acties zorgde ervoor dat de thuisploeg in de laatste minuten met negen man verder moesten. Toen lukte het ons ook niet om een doelpunt te maken.”

DSS’14 lukte het niet om ook voor de vierde keer op rij te winnen. ,, Het zat er gewoon niet in. Ik moet wel zeggen dat de Maaskantse Boys een uitstekende doelman had. Die was echt een sta in de weg voor ons. Toch had ik graag gewonnen, want dan hadden we uitstekende zaken kunnen doen op de ranglijst. We zijn goed bezig de laatste tijd en dan hoop je ook dat blijft winnen.”

,,We waren dominant maar wisten niet één van de vele kansen te benutten”, aldus Maurizio Atzeni (trainer Maaskantse Boys). Volgens Atzeni was de keeper van de tegenpartij een niet te nemen horde. ,,De doelman van DSS keepte de wedstrijd van zijn leven.”

Ruwaard – SBV 3-4 (1-1). 15. 0-1 (e.d.), 43. Romano Bloks, 60. Wesley Kroezen 2-1, 79. Jaimy Knipping 2-2, 85. Joep Cruijsen 2-3 (pen.), 90. Erik van Lent 3-3, 90+5 Mart van Veghel 3-4. Rood: Berry Knipping (SBV).

,,Onvoorstelbaar hoe wij de goals tegen krijgen. Ook met een man meer kon de tegenstander helemaal vrij staan en de winnende bal binnenkoppen. Dat is heel zuur want we hadden zeker een punt verdiend”, zag de trainer van Ruwaard, Ger Romeijnders.

,,Omdat we nalieten om de 2-0 te maken, kwam Ruwaard weer in de wedstrijd en hebben we met hangen en wurgen de overwinning eruit gesleept”, beschreef John Putters, trainer van SBV, het duel.

Beide trainers vonden dat de wedstrijd onsportief was en volgens Putters baalden ook zijn team daarvan. ,,Veel spelers gaven aan dat ze stoppen met voetballen als dit de norm zou zijn want aan een duel als dit wordt absoluut geen plezier gehaald.”

BZS – OKSV 4-1 (3-0). 7. 1-0, 18. 2-0, 30. 3-0, 62. 4-0, 79. Jesper van Grunsven 4-1.

,,We hadden er meer van verwacht en deze nederlaag is dan ook een teleurstelling. Mijn spelers hadden een off day en Hedel had binnen een half uur het duel beslist door drie keer te scoren”, aldus trainer Fred Donkers van OKSV.