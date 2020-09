Hedel wint met B-junior en derde elftal speler van RKVSC

RKVSC – Hedel 0-2 (0-0) 60. Patrick Jansen, 80. Jimmy Floor.

,,Het was een matige wedstrijd voor de neutrale kijker’’, sprak Hedel-trainer Wilco van Houtum. ,,Toch ben ik blij met de drie punten. We hebben een krappe selectie dus ik moest vandaag een jongen uit de B1 en een jongen uit het derde erin zetten. Allebei speelden ze een sterke wedstrijd.’’

,,Het ging gelijk op vandaag’’, vertelde RKVSC-voorzitter Herman Bergacker. ,,Door persoonlijke fouten en twee vrije trappen komen we uiteindelijk op achterstand. Na de 1-0 gingen de kopjes hangen. Maar goed, we zijn nog een nieuwe groep in de opbouwfase en er zit nog genoeg rek in de ploeg.’’

HRC’14 – Ruwaard 3-3 (2-1) 23. Luuk Pouw 1-0 , 29. Lars Zwegers 2-0 , 40. Jari Saakes 2-1, 53. Serkan Ordu 2-2 74. Luuk Pouw 3-2, 80. Sarkan Ordu 3-3.

,,We hadden zelf de wedstrijd in handen’’, sprak HRC’14-trainer Harald van Deelen. ,,Maar door twee vrije trappen van dertig meter door een nieuwe jongen bij Ruwaard, komt de tegenstander op gelijke hoogte. Het is balen.’’

‘’Luuk Pouw kreeg nog de kans op een hattrick in de slotfase van de wedstrijd. Toen hij een-op-een met de keeper kwam, maar het hem niet lukte om af te ronden.’’

Ruwaard-trainer Eugene Geenen loofde zijn ploeg na deze zwaarbevochten remise. ,,Mijn spelers toonden veerkracht want ze kwamen knap terug na een 2-0 achterstand. Ook nadat HRC weer op voorsprong was gekomen bleef mijn ploeg knokken voor een resultaat.”

Met twee goals was Serdan Orku, eerder uitkomend voor de eerste elftallen van onder meer OJC, Blauw Geel’38 en TOP, het goudhaantje van Ruwaard. Zijn eerste doelpunt, een vrije trap op meer dan 25 meter van het doel, was een juweeltje.

MOSA’14- DSS’14 3-3 (3-1) 14. Tom van Loon 1-0, 17. Max de Hommel 2-0, 38. Kevin Reijnders 3-0, 41. Delano Makantanis 3-1, 70. Chafik Allali 3-2, 75. Danny Fisscher 3-3.

,,We hadden een prima voorbereiding, maar dat biedt natuurlijk geen garanties voor de competitie’’, vertelde DSS’14-trainer Mustapha Aoulad Hadj. ,,Na twintig minuten kwamen we al op drie doelpunten achterstand door slordigheden in ons spel.’’

,,Een kwartier na rust heb ik het omgezet en een verdediger voor een aanvaller gewisseld, waardoor we met meer risico gingen spelen’’, aldus de DSS’14-trainer. ,,Hierdoor kregen we veel meer kansen, maar verder dan een gelijkspel kwamen we niet.’’

,,Dit gelijkspel is super zuur voor ons. Een 3-0 voorsprong hadden we niet meer weg mogen geven. Voor rust speelden we goed georganiseerd maar wellicht door de druk van DSS’14 werd dat na de pauze minder”, aldus elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

Aanvaller Kevin Reijnders maakte samen met vier teamgenoten deze zomer de overstap van het tweede elftal van TOP Oss naar MOSA’14. Hij liet direct zien van grote waarde te kunnen zijn. Met twee assists en een doelpunt was hij bij ieder doelpunt van zijn nieuwe ploeg betrokken.

Wadenoijen – Maaskantse Boys 4-2 (0-1). 21. Jeffrey van den Hurk 0-1, 50. 1-1, 69. 2-1, 72. 3-1, 78. Clint van Creij 3-2, 90. 4-2.

,,De eerste helft speelden we niet onaardig en was het een gelijk opgaand duel. Maar nadat Wadenoijen op gelijke hoogte was gekomen leek er iets bij mijn spelers te knakken. Hierdoor kon de tegenstander het initiatief nemen”, beschreef trainer van Maaskantse Boys, Maurizio Atzeni, het duel.

Atzeni is blij dat de competitie is begonnen. ,,Ik merkte dat niet alleen ik, maar ook mijn spelers en de mensen uit het dorp opgelucht zijn dat het seizoen redelijk normaal is begonnen. Het sociale stuk en binding dat een voetbalclub kan brengen in een kleine gemeenschap werd duidelijk gemist.”

Ophemert – OKSV 2-1 (1-0). 35. Dennis Ermers (e.d.) 1-0, 66. 2-0, 81. Roel van Dinther 2-1. Rood: 73. Joris van de Wijst (OKSV).

,,Het zat ons niet mee. We komen door een eigen doelpunt ongelukkig op achterstand en ook de 2-0 kwam enigszins uit de lucht vallen. Daarna namen we meer risico maar kwamen we met tien man te staan omdat Joris van de Wijst met rood het veld moest verlaten”. Een gelijkspel was in mijn ogen verdiend geweest”, aldus OKSV-trainer Fred Donkers.

Lang kan er bij OKSV niet worden getreurd over deze nederlaag. Volgende week staat het duel met MOSA’14 op het programma. Dat wordt een weerzien met trainer Peter van Orsouw die drie jaar voor de groep heeft gestaan.

