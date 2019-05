Heerewaarden doet stap terug na dramatisch seizoen: laatste wedstrijd met dubbele cijfers verloren

OKSV – Heerewaarden 10-0 (7-0). 3. Jort van Heumen 1-0, 7. Martijn Pittens 2-0, 9. Jort van Heumen 3-0, 30. Roel van Dinther 4-0, 33. Perr Hidding 5-0, 35. Perr Hidding 6-0, 45. Tim Reijs 7-0, 70. Johan van de Wielen 8-0, 85. Tim Reijs 9-0, 88. Dirk van de Berg 10-0.

Moment van de wedstrijd: Heerewaarden coach Eugene Geenen had in de bespreking gezegd dat zijn team zo lang mogelijk de nul moest houden en kon hopen op misschien een stunt. De woorden van de oefenmeester waren niet doorgedrongen tot de spelers van Heerewaarden want na één minuut spelen lag de bal al in het doel. ,,Na het doelpunt weet je dat het niet meer gaat lukken.”

,,Mooi dat Dirk van de Berg een goede wedstrijd met enkele schitterende assists bekroonde door zelf de tiende treffer voor zijn rekening te nemen”, aldus trainer Peter van Orsouw.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Dit was na drie seizoenen de laatste wedstrijd voor Van Orsouw. ,,We hebben de doelstelling, eindigen in de top vijf gehaald, helaas niet een periode gepakt.”

Het is Heerewaarden dit seizoen niet gelukt om ook maar één punt te pakken. De club eindigt onderaan met -3 punten en een doelsaldo van -148. Volgend seizoen gaat de club een stapje omlaag een gaat het spelen in de reserve klasse. Geenen ziet de stap terug als een tussenjaar en hoopt daarna weer terug te keren in de vijfde klasse. ,,We moeten volgend jaar stappen zetten en het seizoen daarna willen we het weer gaan proberen. Wel is één ding zeker. Het kan nooit slechter dan dit jaar.”

HRC’14 – SCZ 5-1 (3-0) 10. Jordi Verwers, 18. Marnix van Suijdam, 2-0, 42 Nick van de Boom 3-0, 78. Kevin de Vries 4-1, 90. Kevin de Vries 5-1

Moment van de wedstrijd: Harald van Deelen gunde Kevin de Vries de topscoorderstitel in de regio,, Dat was het tweede doelpunt van Kevin de Vries. Ik bracht hem een halfuur voor het einde in en in de laatste minuut scoort hij een doelpunt en daarmee is hij gedeeld eerste geworden op de topscoorderslijst hier in de regio.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: HRC’14 zit in een uitstekende flow en wint voor de zevende keer op rij. Het team van Harald van Deelen lijkt klaar voor de nacompetitie, waarin het in de eerste wedstrijd uit komt tegen Essche Boys. ,,We kijken er met vertrouwen naar uit, maar ik weet niet hoe goed Essche Boys is. Ik ben benieuwd.”

DSS’14 – BZS 3-3 (1-3) 15. Ferry Hellingenwerf 1-0, 65 Alali 2-3, 88. Bas van Driel 3-3

Moment van de wedstrijd: DSS’14 leider Kees de Vries vond de 3-3 loon na werken. ,,In de tweede helft waren we veel beter en verdiende we het om in ieder geval nog een punt te pakken. Gelukkig scoort Bas van Driel twee minuten voor eindsignaal en staan we niet met lege handen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Kees de Vries zat voor het laatst op de bank bij DSS’14. De Vries stopt als leider en kreeg na afloop veel bedankjes. ,,Ik heb het met plezier gedaan, maar ik ga zeker nog weleens kijken alleen iets minder dan nu. De spelers hebben het in ieder geval mooi afgesloten met een prima resultaat.”

MOSA’14 – Ruwaard 1-4 (0-2). 17. Driss Kaloua 0-1, 27. Jari Saakes 0-2, 54. Lars van de Bosch 1-2, 76. Yasin Edrem 1-3, 85. Sjors Eusser 1-4.

Moment van de wedstrijd: Na rust zette MOSA druk maar een kwartier voor tijd maakte Yasin Edrem 1-3 en daarmee was de buit voor de bezoekers binnen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij MOSA staan volgend seizoen een bijna geheel nieuwe begeleiding naast het veld. Trainer Arno Willems, assistent-trainer Paul van Puijenbroek en grensrechter Milan Vossennek namen na dit duel afscheid van de club. Elftalleider Nick van den Helm blijft wel bij het eerste elftal betrokken.

Maaskantse Boys – SBV 4-0 (2-0). 17. Clint van Creij 1-0, 35. Clint van Creij 2-0, 78. Youri van Vught 3-0, 82. Clint van Creij 4-0.

Moment van de wedstrijd: Bij een 1-0 stand had keeper Tom Wertenbroek een schitterende redding namens de thuisclub.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door deze overwinning eindigt MKB op de vierde plaats en mag het gaan strijden om promotie naar de vierde klasse. En dat is volgens trainer Maurizio Atzeni bijzonder. ,,Van mijn huidige spelers heeft denk ik niemand meegemaakt dat Maaskantse Boys speelde om een plek in de vierde klasse.”

Wadenoijen – DESO 0-3 (0-1). 29. Driek van de Bergh 0-1, 61. Marko Ivanovic 0-2, 81. Agonis Hoti 0-3.

Moment van de wedstrijd: De openingstreffer werd binnengekopt door keeper Driek van de Bergh die uit nood moest invallen als veldspeler.