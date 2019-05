Heerewaarden eert spelers op platte kar na dramatisch seizoen: laatste met -3 punten en 143 doelpunten tegen

Heerewaarden – Wadenoijen 1-3 (1-0) 15. Niels Cornelissen 1-0

Bijzonderheid van de wedstrijd: Heerewaarden gaat, mits er volgende week een wonder gebeurd, roemloos laatste worden in de competitie . Ironisch genoeg was er na afloop een groot feest in de kantine en gingen de spelers zelfs op een platte kar door het dorp. ,,De platte kar hadden we geregeld om te laten zien dat we waardering hebben voor onze spelers. Ze hebben elke wedstrijd alles gegeven ondanks alle nederlagen. Ze bleven zich motiveren voor de wedstrijden en dan verdienen ze dit ook.”

Moment van de wedstrijd: ,,Dat was de 1-2 van Wadenoijen. We hadden 75 minuten lang hoop om ons eerste punt van het seizoen te pakken, maar ook nu kwamen we conditioneel te kort.” Heerewaarden coach Eugene Geenen zag dat zijn team uiteindelijk het hoofd moest buigen tegen Wadenoijen.

Ruwaard – HRC’14 1-5 (0-1) 26. Jordi Verwers 0-1, 52. Jordi Verwers 0-2, 53. Patrick Jansen 0-3, 75. Sjors Euser 1-4 79. Daan Murman 0-5.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de 0-2 was de wedstrijd gespeeld. We hebben gedomineerd en in de tweede helft liep het goed waardoor we makkelijk wonnen”, besloot HRC’14 coach Harald van Deelen.

Binnen vijf minuten krijgt Ruwaard een honderd procent kans op de 1-0. Die missen ze en HRC maakt de goals daarna wel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Ger Romeijnders, coach van Ruwaard, hadden er twee doelpunten zeker niet mogen doorgaan. Een was buitenspel en de ander was een duidelijk handsbal volgend de trainer

Door de overwinning lijkt HRC’14 de nacompetitie bijna niet meer te kunnen missen. Het verschil met de nummer vier van de ranglijst, Maaskantse Boys, is drie punten en ook het doelsaldo is in het voordeel voor het team van Van Deelen. ,,We zijn er dichtbij, maar we moeten ons zeker nog niet rijk rekenen. Er kan nog van alles gebeuren, maar ik kan niet ontkennen dat we er uitstekend voor staan. We spelen goed dit seizoen en hopelijk kunnen we het mooi afsluiten.”

RK DESO – DSS’14 1-1 (1-0) 11. Remy van Dinther 1-0. , 65. Luuk van Velzen 1-1

Moment van de wedstrijd: Kees de Vries vond de gelijkmaker 25 minuten voor tijd een mooie beloning. ,, We speelden met name in de tweede helft veel beter dan RK DESO, alleen vergaten we te scoren. Gelukkig maakte we alsnog het doelpunt want een nederlaag had zeker niet terecht geweest.”

Een knotsgekke laatste vijf minuten resulteren uiteindelijk in een gelijkspel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Deso-keeper Driek van den Bergh werd vandaag als veldspeler ingebracht.

DSS’14 presteert de laatste paar weken uitstekend. De Vries denkt dat de selectie nog net op tijd is wakker geschud. ,,Na een paar hele slechte wedstrijden hebben we goed gesproken met elkaar en ik denk dat het eindelijk tot de jongens is door gedrongen dat we wel iets kunnen. De laatste wedstrijden was het weer een plezier om naar DSS’14 te kijken.”

SBV – O.K.S.V. 3-0 (1-0). 30. E.d. 1-0, 65. Stan van Veghel 2-0, 88. Kevin Heijnen 3-0

Moment van de wedstrijd: De 2-0 was belangrijk voor SBV. ,,Die was heel belangrijk. De 3-0 was misschien wat geflatteerd”, zei SBV-coach John Putters. Aanvoerder Berry Knipping was de man of the match met drie assists.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De overwinning was voor SBV heel belangrijk met het oog op de tweede plaats. Die tweede plaats geeft toegang tot de laatste ronde van de nacompetitie en dan hoeft er maar een wedstrijd gespeeld te worden.

Ophemert - Maaskantse Boys 5-2 (2-2). 12. Clint van Creij 1-1, 39. Rick van de Burgt 2-2.

Moment van de wedstrijd: Na een spannende eerste helft kon Ophemert uitlopen in de tweede helft. ,,Erg frustrerend dat je je kunnen niet naar boven haalt”, zei Mauricio Atzeni, trainer van de Maaskantse Boys .

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de nederlaag verliest zijn ploeg uitzicht op de derde periode en dus de nacompetitie. ,,De teleurstelling was gigantisch. Ik ben er echt goed ziek”, zei Atzeni.

BZS – MOSA’14 3-0 (1-0).

Moment van de wedstrijd: In de derde minuut scoorde BZS al de 1-0. Iedereen bij MOSA was er echter van overtuigd dat de speler van BZS hands had gemaakt. De scheidsrechter zag het niet en keurde het doelpunt goed.