Heerewaarden heeft nog geen punt gepakt dit seizoen: ‘Maar de sfeer is prima’

DSS’14 - Heerewaarden 3-0 (2-0) 12. Ferry Hellingerwerf 1-0, 27. Sander van Alphen 2-0 49. Ferry Hellingerwerf 3-0

Moment van de wedstrijd: ,,De 1-0 van Ferry Hellingerwerf was een mooi doelpunt. Hij sneed door de defensie van Heerewaarden heen en schoot daarna de bal mooi in de lange hoek. Dit had het begin kunnen wezen van een grote uitslag, maar uiteindelijk moeten we met 3-0 tevreden zijn”, besloot coach Klaas Bieze

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bieze roemde de keeper van Heerewaarden. ,,Als hij er niet had gestaan dan had de uitslag veel groter geworden. We hebben ongelofelijk veel kansen gemist. We hadden er veel meer dan drie kunnen maken, maar elke keer lag de doelman in de weg of ontbrak de scherpte aan onze kant.”

Heerewaarden is nog steeds puntloos in de competitie en verliest ook het elfde duel op rij. Eugene Geenen ziet in de tweede seizoenshelft wel veel positieve punten van zijn team. ,,We verliezen wel weer, maar ik zie veel progressie. Ik ben er heilig van overtuigd dat als we deze lijn zo doorzetten we nog wel punten gaan pakken dit seizoen. De sfeer in het team is prima en de spelers zijn nog steeds enthousiast. We komen ook steeds meer aan voetballen toe in plaats van dat we alleen maar tegenhouden.”

HRC’14 – SBV 3-2 (2-2) 14. Kevin Heijnen 0-1, 25. Jordy van Outvorst 0-2, 31. Tom Verhoeven 1-2, 35. Daan Murman 2-2. 80 Jordi Verwers 3-2

Moment van de wedstrijd: ,, De 1-2 van Tom Verhoeven was een belangrijk doelpunt. Door deze treffer kregen we weer geloof in onszelf en hebben we in mijn ogen verdiend gewonnen van de koploper”, aldus een zeer tevreden Harald van Deelen

de 0-2 van Jordy van Outvorst was een schitterende treffer want op de achterlijn omspeelde hij een verdediger en schoot daarna hard en hoog binnen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Ik snap niet dat we niet hebben gewonnen want ik heb 90 minuten lang het gevoel gehad dat we de wedstrijd onder controle hadden”, aldus verliezend trainer John Putters

Bijzonderheid van de wedstrijd HRC wint knap van koploper SBV die daardoor naar plaats twee zakt. Na de wedstrijd was het een groot feest in de kantine van HRC. Van Deelen had van te voren al een goed gevoel over de wedstrijd. ,, Het was mooi weer en er was veel publiek dus ik had van te voren al het gevoel dat we iets neer konden zetten. We kwamen snel op een 0-2 achterstand, maar het team toonde veerkracht. Dat we uiteindelijk met 3-2 winnen is mooie prestatie.”

MEC’07 – OKSV 5-1 (3-1). 4. 1-0, 16. Dirk van de Berg 1-1, 30. 2-1, 35. 3-1, 70. 4-1 (pen.), 88. 5-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de 2-1 gingen bij ons al de kopjes hangen”, zag trainer Peter van Orsouw.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De laatste keer dat OKSV verloor, was eind oktober.

MOSA’14 – Maaskantse Boys 0-0.

Moment van de wedstrijd: Vlak voor tijd leek de thuisclub tegen de verhoudingen in met de winst er van door te gaan maar de aanvallende actie werd vanwege buitenspel beëindigd.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De KNVB was vergeten een scheidsrechter aan te stellen voor dit duel zodat op het laatste moment nog een arbiter geregeld moest worden waardoor de wedstrijd een uur later dan gepland begon.

Ruwaard – BZS 2-0 (0-0). 47. Sjors Euser 1-0, 79. Jeroen Nidakilipe 2-0.

Moment van de wedstrijd: Het doelpunt van Sjors was een beauty: hij speelde de tegenstander door de benen en krulde daarna de bal in de verre hoek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Met veel inzet en vechtlust hebben we de wedstrijd naar ons toegetrokken. Dat is de afgelopen jaren wel eens anders geweest bij Ruwaard”, aldus de tevreden trainer Ger Romeijnders.

DESO – SCZ 5-3 (1-0). 35. Jerremy van Uden 1-0, 46. Matthew Aarts 2-0, 58. Chris Lugters 3-0, 65. Chris Lugters 4-0, 72. 4-1, 78. Indy Bouwmeester 5-1, 83. 5-2, 87. 5-3.

Moment van de wedstrijd: Het snelle doelpunt meteen na rust gaf de Ossenaren vleugels want de bezoekers werden daarna overlopen.