Heerewaarden juicht te lang na doelpunt en ziet bal vanaf aftrap in doel verdwijnen

Zondag 5D Heerewaarden draait een ongelofelijk slecht seizoen, en dan vier je elk hoogtepuntje wat er is. Het doelpunt tegen SCZ was z‘on hoogtepunt, maar het werd iets te uitbundig gevierd.

Heerewaarden – SCZ 1-8 (0-3) 85. Jop Sepers 1-7.

Moment van de wedstrijd: Plaatsvervangend coach Bas Lamers vond het enige doelpunt van Heerewaarden van grote schoonheid. ,,Jop Sepers was vanaf zijn werk direct naar de wedstrijd gekomen en toen hij rond de zestige minuut in het veld kwam, speelde we iets beter. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd pakte hij de bal af op het middenveld, ging de één twee aan en schoot vervolgens de bal in de linker kruising.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het doelpunt van Sepers werd door Heerewaarden iets te uitbundig gevierd. Iedereen was aan het juichen en daar maakte SCZ gebruik van. De aftrap van bezoekers werd in één keer op doel geschoten en Heerewaarden doelman Marijn van Trigt kon alleen maar zien dat de bal over hem heen in het doel viel, waardoor de eindstand 1-8 werd.

OKSV – BZS 1-1 (0-0). 61. Jort van Heumen 1-0, 88. 1-1.

Moment van de wedstrijd: lang leek de rake kopbal van Jort van Heumen de thuisploeg drie punten op te leveren maar vlak voor tijd maakte BZS uit een corner gelijk. ,,Dat was gezien het spelbeeld misschien wel terecht maar wel heel zuur voor ons”, zag trainer Peter van Orsouw van OKSV.

Bijzonderheid van de wedstrijd: komende maandag, tweede Paasdag, treffen beide ploegen elkaar weer. ,,Dan moeten we van ze winnen om BZS op afstand te houden in de strijd om de derde plek”, aldus Van Orsouw.

DSS’14 – Maaskantse Boys 1-3 (1-3). 3. Sander van Alphen 1-0, 29. Clint van Creij 1-1, 37. Steven van Schijndel 1-2, 39. Steven van Schijndel 1-3.

Moment van de wedstrijd: door onoplettendheid kwamen de bezoekers al vroeg in de wedstrijd, tot ongenoegen van trainer Maurizio Atzeni, op achterstand. ,,Daardoor kreeg DSS”14 hoop en kwam er bij hen extra krachten vrij waardoor de moeilijkheidsgraad voor ons omhoog ging.

Volgens DSS’14-leider Kees de Vries was het begin van de thuisploeg uitstekend. ,,Na twee minuten scoorde Sander van Alphen al de 1-0 . Helaas werd Maaskantste Boys sterker en na een halfuur spelen moesten we in tien minuten tijd moesten drie tegentreffers slikken. Die kwamen we niet te boven.

Bijzonderheid van de wedstrijd: al voor rust neutraliseerde Maaskantse Boys de tegentreffer en kwamen de gasten op ruime voorsprong.