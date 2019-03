Heerewaarden verliest met 0-9 en komt op gemiddelde van vijf tegendoelpunten per wedstrijd: ‘Naar goals kijken we allang niet meer’

Zondag 5d Heerewaarden staat kansloos onderaan in de vijfde klasse D. Zondagmiddag werd er met 0-9 verloren van hoogvlieger SCZ. Door deze nederlaag staat Heerwewaarden op een gemiddelde van vijf tegendoelpunten per wedstrijd.

SCZ – Heerewaarden 0-9 (0-5)

Moment van de wedstrijd: Heerewaarden coach Eugene Geenen zag al snel dat zijn team wederom werd afgedroogd. ,,Na de eerste paar doelpunten zag ik al dat het niks ging worden. ,,Ik wilde niet alleen tegenhouden, maar ook op de helft van de tegenstander voetballen. Dat hebben we wel gedaan en van die negen tegendoelpunten schrik ik daarom ook niet. We moeten voetballen daar kunnen we iets van leren. Als je negentig minuten tegen gaat houden dan leert eigenlijk niemand iets.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de negen tegentreffers heeft Heerewaarden nu al 80 tegendoelpunten gehad in 14 wedstrijden. Dat komt neer op gemiddeld vijf tegendoelpunten per wedstrijd. ,,Naar de doelpunten kijken we al lang niet meer. We gaan binnenkort om de tafel en dan beslissen we of we volgend jaar nog in de standaard klasse uit willen komen of in de reserveklasse. Een seizoen als dit willen ik en de spelers namelijk niet nog een keer mee maken.

Wadenoijen - HRC’14 1-5 (0-5) 2. Nick van de Boom 0-1, 12. Daan Murman 0-2, 19. Kevin de Vries 0-3. 21. Jordi Verwers 0-4, 45. Kevin de Vries.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de 0-2 van de jarige Daan Murman wist ik al dat de wedstrijd gespeeld was. Het is jammer dat we na de thee niet op zoek zijn gegaan naar meer, maar dat is best begrijpelijk”, aldus HRC’14 coach Harald van Deelen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: HRC’14 had niet zijn beste spel nodig om laagvlieger Wadenoijen te verslaan. Van Deelen zag dat zijn team een eenvoudige middag had en speelde op een zeer slecht veld. ,,We lieten niet ons beste voetbal zien, maar als je ziet op wat voor grasmat we speelden was dat misschien ook niet zo gek. Het gras was lang en de bal kon op ieder moment een willekeurige kant op stuiteren.”

O.K.S.V – DSS’14 0-2 (0-0) 53. Tim Reijs 1-0 (pen.), 57. Jort van Heumen 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,De penalty aan het begin van de tweede helft. In de eerste helft krijgen wij een vrije trap in plaats van een strafschop terwijl de spelers van O.K.S.V. zelfs zeiden dat het in het zestienmetergebied gebeurde. Net na rust krijgen zij er wel één en vlak daarna scoren ze ook nog een tweede treffer, waardoor ons geloof wegebde.”, baalde DSS’14 leider Kees de Vries.

Trainer Peter van Orsouw was erg blij met de tweede doelpuntenmaker. ,,Jort van Heumen werkt altijd erg hard en het is mooi dat hij deze belangrijke treffer maakte.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De twee doelpunten vielen binnen vijf minuten en daarmee was het duel vroegtijdig beslist.

DSS’’14 speelde een uitstekende eerste helft en had volgens De Vries recht op een punt. ,,O.K.S.V. is een paar keer goed weggekomen. Er werd ons al een penalty ontnomen en ze haalden zelfs een bal van de lijn. In de tweede helft zakte we er mentaal door, maar op basis van de eerste helft hadden we eigenlijk wel een punt verdiend.”

SBV – DESO 4-3 (1-3). 18. Matthew Aarts 0-1, 26. Matthew Aarts 0-2, 37. Arbnor Hoti 0-3, 42. Berry Knipping 1-3, 77. Rens Hoefnagel 2-3, 82. Rens Hoefnagel 3-3, 89. Rens Hoefnagel 4-3.

Moment van de wedstrijd: Het laatste kwartier waarin Rens Hoefnagel drie keer scoorde en zo de drie punten in Haren hield.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Voor de tweede keer op rij kreeg SBV drie doelpunten achter de oren maar ook dit duel werd toch winnend afgesloten.

Maaskantse Boys – BZS 1-1 (1-1). 10. Steven van Schijndel 1-0, 14. 1-1.

Moment van de wedstrijd: Clint van Creij had de winnende treffer op zijn pantoffel maar zijn inzet spatte uiteen op de paal.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door twee zeer knappe reddingen van keeper Tom Wertenbroek kwam een terecht gelijkspel op het scorebord.

MEC’07 – MOSA’14 6-0 (5-0). 2. 1-0, 5. 2-0, 28. 3-0, 33. 4-0, 38. 5-0, 53. 6-0.

Moment van de wedstrijd: Omdat enkele spelers van MOSA’14 had besloten om Halfvasten te gaan vieren, was het vooraf al duidelijk dat de bezoekers het moeilijk zouden krijgen tegen de koploper.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door een gebrek aan spelers nam assistent-trainer Paul van Puijenbroek plaats op de bank en viel hij halverwege de tweede helft in.

Ophemert – Ruwaard 3-2 (0-1). 24. Romana Bloks 0-1, 58. 1-1, 70 1-2 (e.d.), 72. 2-2, 76. 3-2.

Moment van de wedstrijd: ,,We hadden de wedstrijd in handen maar gek genoeg werd ons spel minder nadat we op voorsprong kwamen”, aldus trainer Ger Romeijnders van Ruwaard.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Dit is de derde nederlaag op rij voor Ruwaard. Trainer Romeijnders denkt te weten wat de reden van het mindere spel in de laatste weken is. ,,De mentale weerbaarheid moet verbeterd worden en we moeten de schuld niet bij anderen gaan zoeken maar juist in de spiegel kijken.”