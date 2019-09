Heeswijk-aanvoerder bij eerste hulp door elleboog na verloren duel met Emplina

Heeswijk – Emplina 0-1 (0-1) 38. Youssef Johri 0-1.

,,Als we kijken naar het wedstrijdbeeld, kregen zij teveel”, aldus Heeswijk-trainer Stef Sijbers. ,,In de tweede helft hadden wij duidelijk het overwicht maar maakten we de kansen die we kregen niet af. Dan krijg je dit soort uitslagen.”

Emplina-trainer William van Overbeek: ,,Na een onrustig begin zijn we na tien minuten goed gaan spelen. Drie kansen speelden we niet goed uit, maar vlak voor rust zette de pas 17-jarige Youssef Johri ons op voorsprong. Daarna hadden we de wedstrijd beter en sneller moeten uitspelen. In het laatste halfuur zorgde onze keeper Tom Stupers ervoor dat we de wedstrijd over de streep konden trekken.

Bijzonder was dat Heeswijk-aanvoerder Tom Sleddens geblesseerd uitviel. ,,In een duel kreeg hij een elleboog tegen zijn hoofd, dus die zit nu bij de eerste hulp. Een lelijke blessure”, aldus Sijbers.

Prinses Irene – Venhorst 2-2 (0-0) 55. Aron van der Rijt 1-0, 70. 1-1, 72. Tim van de Brand 2-1, 90. Joep van der Bosch.

,,Het was een beetje zoeken van beide partijen”, stelde kersvers Prinses Irene-coach Erik Meulendijk. ,,Je kon wel duidelijk zien dat we de betere ploeg waren, dat heb ik ook tegen de jongens gezegd in de rust.” Zijn Venhorstse collega Joost Janssen zag het echter anders. ,,Er was in de eerste helft geen bovenliggende partij”, stelde hij. ,,In de tweede helft komen we twee keer achter maar maken we ook twee keer gelijk. Gewoon een terecht punt dus.”

Bijzonder was dat beide partijen een doelpunt uit een vrije trap scoorden. Beide pogingen vlogen over de muur het doel in.

Vianen Vooruit – DAW 3-0 (0-0) 53. 1-0, 63. 2-0, 85. 3-0.

,,De eerste helft was voor ons, maar de tweede helft duidelijk voor Vianen”, stelde DAW-oefenmeester Rob van der Ven. ,,De kansenverhouding was ongeveer gelijk, maar wij maakten ze niet af.”

Berghem Sport – EVVC 1-1 (0-1) 20. Bart Haerkens 0-1, 70. Jacky van Deutekom 1-1.

,,Het ging niet zoals gehoopt”, geeft Berghem Sport-trainer Willem van der Burgt toe. ,,We hebben niet gespeeld zoals de afgelopen tijd in de bekerwedstrijden en we hebben onze voorbereiding dus allesbehalve een goed staartje gegeven.”

EVVC-trainer Antwan van Rijn: ,,Voor rust waren wij beter, na rust speelde Berghem Sport feller.”

Bijzonder was dat EVVC de opbouw van Berghem Sport continu verstoorde. ,,We waren veel te voorspelbaar waardoor EVVC ons makkelijk op kon vangen, terwijl we hun speelwijze juist hadden bestudeerd”, aldus Van der Burgt.

Volkel – Real Lunet 0-1 (0-0) 61. Yasin Uluman 0-1.

,,We hebben onszelf tekort gedaan”, vond trainer Michiel Jans, die aan zijn debuutseizoen is begonnen bij de Volkelse equipe. ,,We hebben tig kansen gecreëerd maar we verzuimden die af te maken, zonde.”

Real Lunet-trainer Glenn Simon: ,,We hadden moeite met Volkel, dat zich ver terug liet zakken. Na het doelpunt van Yasin had Lucas Stilmant het duel kunnen beslissen, maar hij schoot van dichtbij tegen de keeper aan.”

Bijzonder was dat Volkel-trainer Jans wél tevreden was over het vertoonde spel. ,,We hebben de tegenstander prima tegenstand kunnen bieden, terwijl ze gelden als een van de sterkere ploegen in onze competitie. Dat is een pluspunt”, concludeerde hij.