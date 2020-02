Heeswijk verliest na slechte terugspeelbal: ‘Ram ‘m desnoods over de zijlijn’

Zondag 2hÉén terugspeelbal werd Heeswijk zondagmiddag fataal tegen Emplina. Na afloop had Heeswijk-coach Stef Sijbers een duidelijke mening over het geklungel achterin.

Emplina - Heeswijk 1-0 (0-0). 71. 1-0.

,,Als we objectief naar de wedstrijd kijken, hebben we terecht verloren”, stelde Heeswijk-coach Stef Sijbers. ,,Zij durfden meer aan de bal, wij waren bijna angstig aan de bal. Het is lang 0-0 gebleven, dus het is des te zuurder dat we uit een slechte terugspeelbal een goal tegenkrijgen. Ik bedoel, ram ‘m desnoods over de zijlijn, maar ja.”

Real Lunet - Volkel 3-1 (2-0). 18. 1-0, 31. 2-0, 59. 3-0, 72. Justin Damen 3-1.

,,Het gaat duidelijk niet vanzelf in de tweede klasse”, was Volkel-coach Michiel Jans realistisch. ,,We komen ongelukkig achter door een van richting veranderd schot, en dat is jammer. We hebben uiteindelijk heel hard gewerkt voor een beter resultaat, dus we kunnen het elkaar niet verwijten.”

Bijzonder was het feit dat een goal volgens oefenmeester Jans onterecht werd afgekeurd: ,,Ook dat zit ons niet mee”, concludeerde hij.

Venhorst - Prinses Irene 2-0 (2-0). 10. Teun van der Putten 1-0, 18. Tom van den Boogaard 2-0.

,,We zijn vooral blij met deze punten”, stelde Venhorst-oefenmeester Joost Janssen. ,,Sinds de afgelasting van vorige week hebben we echt naar deze wedstrijd toegeleefd. Assistent Hans en ik hadden een goed plan op de mat gelegd dat met name in de eerste helft goed uitpakte. In de tweede helft had Prinses Irene de wind mee, maar hadden wij de 3-0 en 4-0 nog kunnen maken. Misschien was dat niet terecht geweest, maar ach.”

Bijzonder: Tom van den Boogaard stond na lang blessureleed voor het eerst sinds tijden weer op het veld en was in zijn 36 minuten ontzettend waardevol. ,,Hij gaf de assist op Teun en pegelde de 2-0 vanaf twintig meter raak. Na een half uur gaf hij aan dat hij last begon te krijgen, dus toen wisselde ik hem. Hij had z’n taak immers al volbracht”, concludeerde Janssen.