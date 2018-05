Helvoirt-speler Van der Bruggen afgevoerd met ambulance, duel met Venhorst gestaakt

Helvoirt - Venhorst gestaakt in de 67ste minuut bij 1-2 stand. De 28-jarige Van der Bruggen was met zes doelpunten bezig aan een aardig seizoen bij club waar hij al tien seizoenen in het eerste speelt. De speler werd in een duel - onopzettelijk - vol geraakt op zijn scheenbeen door een verdedigende middenvelder van Venhorst.

Helvoirt-trainer Roland Timmermans over het voorval: ,,Van der Bruggen werd in een duel onopzettelijk vol op zijn scheenbeen geraakt. Het been lag er daarna los bij en de spelers van Helvoirt hadden geen trek meer om door te gaan. In overleg met scheidsrechter en Venhorst in 67ste minuut gestaakt."

,,Een verdedigende middenvelder van ons en Nick van de Bruggen gingen allebei vol voor de bal en toen ze met hun scheenbenen tegen elkaar knalden konden we aan de zijlijn gewoon 'knoep' horen", weet Venhorst-coach Joost Janssen zich te herinneren. ,,Mijn jongens en ik zijn samen met hun trainer het veld opgelopen om te kijken wat we konden doen, maar meer dan berusting konden we niet geven. Iedereen wist hoe laat het was."

Erp – EVVC 2-1 (0-1) 20. 0-1, 70. Den Dekker 1-1, 75. Delissen 2-1. ,,Een gelijkopgaande pot”, aldus Erp-trainer André Cornelissen. ,,We zijn blijven knokken en hebben de wedstrijd uiteindelijk naar ons toe getrokken.”

Heeswijk – BVV 3-2 (1-0) 31. Van Deurzen 1-0, 53. Van Dijke 2-0, 78. 2-1, 88. 2-2, 95. Haast 3-2. ,,We dachten vandaag genoegen te moeten nemen met een onverdiend gelijkspel”, stelt Heeswijk-oefenmeester Marc van de Ven. ,,Gelukkig kwam er gerechtigheid in de 95ste minuut.”

TGG – Margriet 1-4 (0-1) 45. Van de Hatert 0-1, 55. Van de Hatert 0-2 (P), 65. Van Bakel 0-3, 72. Van de Hatert 0-4, 90. Van de Boogaard 1-4. Rood: Roy Netten (TGG). ,,Het was een belangrijke wedstrijd waarin we vandaag de betere ploeg waren”, vindt Margriet-trainer Mark Strik. ,,We hebben nog veel meer kansen gehad die we hadden kunnen en moeten benutten.”

Prinses Irene – Rhode 3-1 (2-1) 20. Speler Rhode 0-1, 35. Pittens 1-1, 45. Van Rooij 2-1, 55. Van den Brand 3-1. ,,We waren vandaag de hele wedstrijd de bovenliggende partij”, vertelt Prinses Irene-trainer William van der Steen. ,,We hebben met dit weer drie punten weten te pakken tegen de kampioen, dus ik ben trots.”