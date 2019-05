Helvoirt-trainer nu wel bij wedstrijd: zijn ploeg verslaat EVVC met 1-2

Tweede klasse HEVVC heeft in de resterende 55 minuten tegen Helvoirt niet gekregen wat het wil. De Vinkelse ploeg verloor met 1-2. Ditmaal was Helvoirt-trainer Henk van Hattum wel aanwezig bij het duel.

EVVC – Helvoirt 1-2 (0-1) 26. Rico de Laat 0-1, 50. Rob van Dijk 1-1, 65. Luke van der Bruggen 1-2

De Helvoirt-coach sloeg de wedstrijd van afgelopen zondag even over. Er werd voorrang gegeven aan het analyseren van de aankomende tegenstander in de play-offs: Sportclub'25 uit Bocholtz. ,,We hebben een ervaren staf bij Helvoirt en daarom kon ik die keuze maken.” Of de trainer wat wijzer is geworden van zijn bezoek? ,,Het is in ieder geval een roteind, meer dan 134 kilometer. Ik ben zelfs een stukje via Duitsland gereden.”

De trainer ziet er de humor wel van in. ,,Uiteindelijk heb ik maar iets minder dan een helft gemist. Maar de onweer had ik niet voorspeld hoor. Dat was er overigens ook in Limburg, daar trok het weg waardoor de wedstrijd doorgang vond.” Al met al kan Van Hattum tevreden zijn. Hij zag zijn ploeg punten pakken en dat is met het oog op de nacompetitie goed voor het moraal.

Eigen hand

Wat EVVC ook probeerde, het wilde maar niet lukken. ,,We kwamen nog wel op 1-1. Vanuit daar probeerden we door te drukken. Door verdedigende fouten viel de 1-2 en die kwam keihard aan”, zag EVVC-coach Stephan Hesemans. En dus is het vijf voor twaalf bij EVVC. Het heeft handhaving wel in eigen hand.