Helvoirt-verdediger verliest voortanden tijdens kopduel

Zondag 2hHet was even schrikken voor Helvoirt-verdediger Stijn van Gils. De laatste man Helvoirt verloor zijn voortanden in een kopduel met Venhorst-speler Rob van Dooren.

Helvoirt - Venhorst 1-1 (0-0). 75. Rob van Dooren 0-1, 82. 1-1.

,,Qua inzet en strijd een 10, maar qua voetbal een onvoldoende”, zo stelde Venhorst-oefenmeester Joost Janssen. ,,Er was weinig goed voetbal te zien aan beide kanten, het was vooral venijnig.”

Bijzonder was het feit dat Venhorst-rechtsbuiten Rob van Dooren de dag van een Helvoirt-verdediger per ongeluk wat slechter maakte. ,,In een kopduel met de laatste man van Helvoirt kopte Rob tegen die verdediger aan, die vervolgens twee voortanden kwijt was. Er moest een dokter uit België worden opgeroepen”, aldus Janssen.

Helvoirt-trainer Henk van Hattum: ,,Venhorst speelt erg fysiek en daartegen hebben we te weinig gebracht. De jongens waren wel gretig, maar zijn te weinig uit de duels gebleven.”

Bijzonderheid: Voor de wedstrijd viel Mart van de Sande geblesseerd uit. ,,Maar dat is geen excuus voor dit puntverlies”, aldus Van Hattum.

Heeswijk - Volharding 0-1 (0-1). 7. Tom Kessels 0-1.

,,We hebben er alles aan gedaan maar het mocht niet baten”, aldus waarnemend Heeswijk-coach Mayk van Driel. ,,In de tweede helft hebben we geprobeerd om ze vast te zetten maar het leidde uiteindelijk niet tot extra kansen. Volharding verdiende de winst.”

Volkel - Prinses Irene 2-0 (1-0). 37. Bart Teeuwen 1-0, 83. Jan van der Rijt 2-0.

,,Het was niet goed”, zei Prinses Irene-coach Erik Meulendijk. ,,Het was in het begin erg gelijkopgaand tot zij scoorden. Na rust kunnen krijgen we veel kansen op de gelijkmaker en wordt een doelpunt zelfs onterecht afgekeurd voor buitenspel, maar het mocht niet zo zijn. Gelukkig gaan de koppies niet zo snel hangen bij ons.” Volkel-oefenmeester Michiel Jans was erg te spreken over het optreden van zijn ploeg. ,,We begonnen goed aan de wedstrijd en kregen al gauw een aantal mogelijkheden op de voorsprong”, aldus Jans. ,,Na een ruim half uur opende Bart Teeuwen de score en waren we eigenlijk niet echt meer in gevaar. Onze keeper Tomek (Kuijpers, red.) heeft vandaag erg goed gespeeld.”

Berghem Sport - Vianen Vooruit 2-1 (1-0). 18. Donny van Herpen 1-0, 78. Edwin Huijbers 2-0, 85. 2-1.

,,Het ging ontzettend goed, we zijn namelijk nog steeds koploper”, zei Berghem Sport-coach Willem van der Burgt lachend. ,,Het was een verdiende overwinning die we zelf onnodig spannend maakten omdat de 2-1 nog in de 85ste minuut viel. We zijn verder geen moment in gevaar geweest door de mooie doelpunten van Donny van Herpen en Edwin Huijbers.”

Bijzonder was het doelpunt van Berghem Sport-spits Donny van Herpen. ,,Iedereen moet onderhand zo’n beetje weten dat Donny levensgevaarlijk is met welk been dan ook. De keeper leek deze in ieder geval nooit aan te zien komen, dus hij vloog prachtig in de korte hoek”, aldus Van der Burgt.

DAW - Olympia’18 1-2 (1-0). 40. Corik Megens 1-0, 79. 1-1, 84. 1-2.

,,Tegen de verwachting in was DAW beter in de eerste helft”, aldus de teleurgestelde DAW-trainer Rob van der Ven. ,,Het was daarom ook logisch dat DAW op voorsprong kwam. Na de rust werd het lastige toen Olympia steeds meer opstoomde. Tot de 80ste minuut hielden we stand, maar daarna kantelde de wedstrijd volledig met een 1-2 resultaat tot gevolg.”

Bijzonder was dat DAW de voorsprong tot de 80ste minuut met verve verdedigde, maar het en hectische slotfase Olympia langszij zag komen.

Emplina – Real Lunet 4-2 (2-0). 19. Vincent Lathouwers 1-0, 32. Vincent Lathouwers 2-0, 67. Guillermo le Couvreur 3-0, 75. Emin Balta 3-1, 77. Arda Havar 3-2 (pen), 90. Guillermo le Couvreur 4-2.

Emplina-trainer William van Overbeek: ,,Ons spel was vandaag bij vlagen goed en we hadden in de eerste helft al meer doelpunten moeten scoren. Zo hadden Guillermo le Couvreur, Martijn van Helvoort en Thomas van der Horst goed kansen.”

Real Lunet-trainer Glenn Simon: ,,We creëren 10 kansen, waaruit we maar twee doelpunten maken. We krijgen steeds de complimenten voor ons spel, maar het is nu tijd om niet te veel puntverlies meer te lijden tot de winterstop.

Bijzonderheid: Van Overbeek was blij met de reactie van zijn team na de 3-2. ,,De jongens lieten hun hoofden niet zakken, maar zijn blijven vechten en strijden voor de overwinning.”

SVSSS – EVVC 3-2 (1-0). 30. Stefan Dekkers 1-0, 56. Pim van der Doelen 1-1, 58. Stefan Dekkers 2-1, 63. Stefan Dekkers 3-1, 80. Bart Haerkens 3-2.

EVVC-trainer Antwan van Rijn: ,,Dit is een terechte nederlaag, want vooral in de eerste helft hebben we niets kunnen creëren. Na de 3-2 kregen we nog wel een grote kans via Jorg van Schaijk, maar een gelijkspel was niet verdiend geweest.”

Bijzonderheid: Na rust kreeg EVVC meer vat op de wedstrijd. ,,Ik heb de centrale verdediger laten doorschuiven en bracht Mark van Zoggel en Bart van Grinsven in voor nieuwe energie”, aldus Van Rijn.

SVSSS vergat afstand te nemen van EVVC en maakte het daardoor onbedoeld spannend. ,,Een dikverdiende overwinning”, aldus SSS-coach Cemal Yilmaz. ,,Drie belangrijke punten. Mijn complimenten gaan uit naar heel de ploeg.”