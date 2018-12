Hendriks volgt Kusters op bij Herpinia

Trainerscarrousel Bas Gösgens keert niet meer terug bij OJC Rosmalen

12:09 Al eerder was bekend dat Bas Gösgens vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat bleek om als hoofdtrainer van OJC Rosmalen te fungeren. Omdat de Bosschenaar momenteel nog niet is hersteld, is in Rosmalen de beslissing genomen om vanaf 1 januari een nieuwe hoofdtrainer voor de groep te zetten.