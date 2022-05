Henskens neemt afscheid van DVVC met nederlaag, maar ziet aanvoerder wel vrije trap vanaf de middenlijn scoren

Derde klasse B Gudok wint met 10-0: ‘Dit was de beste wedstrijd die ik heb gezien in mijn tijd bij Gudok, we waren verschrik­ke­lijk goed’

Gudok is in goede doen de laatste tijd, maar tegen Waspik klopte alles. De ploeg van Ronald Boudewijn was in vorm en maakte er maar liefst tien. Het was ook de middag van de familie Schellekens. Marc maakte er vier en Tom deed ook een duit in het zakje en maakte de 10-0.

22 mei