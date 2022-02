Hernieuwde kennismaking tussen Edin Curic en Schelluinen

3DEdin Curic was een aantal seizoenen trainer van destijds eersteklasser Schelluinen. Mooi om oude bekenden te ontmoeten, minder leuk is het als je aan de wedstrijd niets overhoudt.

SV Capelle – Schelluinen 1-2 (1-1). 20. Quinten van Caem 1-0, 45. Pascal van Delden (pen.) 1-1, Mergim Shala 1-2.

Te danken aan Mergim Shala, die Curic acht jaar geleden zelf nog opstelde. ,,Een geweldige vrije trap, via de onderkant van de lat net over de doellijn.” Curic miste maar liefst elf spelers. Hij moest bij Onder 17 shoppen. ,,Tachtig procent was jonger dan 20 jaar. En ze hebben echt een goede wedstrijd gespeeld. Mijn complimenten.”

Vuren - Sparta’30 1-2 (0-0). 62. 1-0, 80. Mike Rutters (pen.) 1-1, 84. Anrico Visser 1-2.

Met Anrico Visser heeft trainer Peter Burg soms het idee: laat ik ‘m maar wisselen, want voetballend brengt hij veel te weinig voor Sparta’30. En toch laat de Boschenaar zijn spits meestal de wedstrijd uitspelen. ,,Hij is een spits. En spitsen zijn onberekenbaar, kunnen zomaar het verschil maken.” Ook zaterdagmiddag op het bar slechte veld van Vuren speelde Burg met het idee om Visser naar de douches te dirigeren: er lukte maar heel weinig. Toch niet gedaan, daar kreeg hij geen spijt van. Want Visser haalde de specialiteit van het huis weer tevoorschijn: scoren op een beslissend moment.

Haaften - NOAD’32 2-1 (0-1). 30. Jean-Paul Arendse (pen.) 0-1, 58. Kevin van der Velden (pen.) 1-1, 68. Jordy Perdon 2-1.

De nummers drie en de rode lantaarndrager stonden tegenover elkaar. Aan het veldspel was daar weinig van te merken: dat was van beide ploegen van een heel pover niveau, al kreeg de thuisclub voor de rust de beste kansen. Maar doelman Niels Duister, die in de beginfase een wat onwennige indruk maakte, bleef twee keer knap overeind. Laagvlieger NOAD’32 kreeg in de eerste helft een pracht mogelijkheid, toen Mike de Vaan alleen voor de doelman opdook. Maar diens lichaam voorkwam een treffer. Dat treuren duurde niet lang: een minuut later scoorde Jean-Paul Arendse vanaf de strafschopstip. ,,Ik vond die pingel nogal makkelijk gegeven”, zei Haaften-verdediger Niek van Velzen na afloop. ,,Maar de strafschop die wij na rust kregen, was ook een cadeautje.” Het mooiste moment, tenminste bezien uit het oogpunt van Haaften, kon halverwege de tweede helft worden genoteerd. Met een geweldige pegel smeerde Jordy Perdon de Wijk en Aalburgers alweer de achtste nederlaag aan hun broek. Voor Anton de Waal, pr-man van NOAD’32, was zijn middag niet verpest. ,,Zuur die nederlaag, maar ik heb veel inzet gezien. Dat biedt perspectief.”

NEO’25 - MVV’58 1-1 (1-0). 3. Mathijs van der Lee 1-0, 53. 1-1. Bijzonderheid: Kevin Akkermans, doelman van NEO’25, stopte in de 18e minuut een strafschop.

In de derde minuut was het al raak. Na een fraaie aanval legde Nicky van Wanrooij met de bal met een afgemeten voorzet op het voorhoofd van Mathijs van de Lee. Dat was een geweldige opsteker voor de Tricolores, want in de voorbereiding liep alles op vierkante wielen. De hoop dat door dat doelpunt een beetje het ritme van voor de winterstop weer terug, bleek ijdel. ,,Het ging heel stroef”, zag trainer Stefan Brok, die volgend seizoen wordt opgevolgd door Marcel van Helmond. ,,Je zag dat duidelijk terug aan onze sterkmakers. Die zijn nog lang niet op hun oude niveau.” Dat het voetballen te lang niet is beoefend, zag Brok ook terug in het strafschopgebied van MVV’58. ,,We hebben een paar open kansen gekregen, maar die werden dus niet benut.” De mooiste was echter voor de fysiek sterke ploeg uit Meteren, die gele kaarten pakte alsof het flippo’s betrof. Maar doelman Kevin Akkermans stopte de toegekende strafschop. Na rust moest hij toch een keer vissen. ,,Ik kan leven met een remise na die beroerde opmaat naar de tweede seizoenshelft.”