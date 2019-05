Herovina kan leven met nederlaag: kans op nacompetitie gek genoeg toegenomen

Bijzonderheid van de wedstrijd: Voor Herovina is het gunstig als Groot-Ammers de derde periode wint. Dan geeft de vierde plek waar Herovina nu op staat recht op een plek in de nacompetitie voor promotie. ,,We hebben het niet laten lopen”, zei Herovina-leider Roland van den Dool. ,,Je verliest niet graag en zo ga je een wedstrijd ook niet in. Maar het was een rare wedstrijd. We hebben geprobeerd om gelijk te komen, maar na afloop is er niemand teleurgesteld. Als je toch een keer moet verliezen dan maar vandaag. Al moeten we nog een keer winnen, anders hebben we nog niets.”