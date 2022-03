Herovina kan slechte herinneringen aan Noordeloos vergeten

Vijfde klasse B Sterkhou­der Floor moet naar ziekenhuis vanwege zieke dochter, RKVSC in tweede helft niet meer herkenbaar

RKVSC speelde een goede eerste helft. Vooral Jimmy Floor maakte een ijzersterke indruk en zette zijn ploeg na een kwartier op voorsprong. In de rust moest hij plots naar het ziekenhuis om dat zijn dochter ziek was geworden. Zonder Floor was RKVCS in de tweede helft geen schim van zichzelf en werd er met ruime cijfers verloren.

13 maart