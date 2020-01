Herovina klopt nummer drie en blijft in spoor van ‘laffe’ koploper Asperen

zaterdag 4DHerovina begon uitstekend aan het nieuwe kalenderjaar. In het laatste halfuur werd nummer 3 Noordeloos met 3-0 opzij gezet. Daarmee blijft het op drie punten van koploper Asperen, dat, volgens de gasten, weinig moeite deed tegen Well.

Herovina - Noordeloos 3-0 (0-0). 62. Jesse van Vliet 1-0, 65. Frank Clements 2-0, 82. Arnel Kocan 3-0.

,,Het is een gedroomde start”, zei Herovina-leider Roland van den Dool nadat zijn ploeg de topper tegen Noordeloos had gewonnen. ,,Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar in de tweede helft waren we de bovenliggende partij. Voor rust was het rommelig.”

Peursum - ASH 2-0 (1-0). 44. Nick den Hartog 1-0, 89. Jesse Baan 2-0.

,,Een geflatteerde nederlaag”, vond ASH-trainer Ron Laros. ,,Voetballend gezien was dit de beste wedstrijd in tweeënhalf jaar ASH. Jens Duizer en Marijn Hak verschenen vrij voor het doel van Peursum, maar scoorden niet. Zij kregen geen kansen, maar scoorden twee keer. De 1-0 was een mislukte voorzet die in het doel verdween en de 2-0 was een spelhervatting.”

Asperen - Well 2-0 (1-0). 17. Carlo van Santen 1-0, 54. Tareq Ibrahim 2-0.

,,Asperen was laf”, vertelde Well-trainer André van Vugt. Zijn ploeg is hekkensluiter en nam het op tegen de koploper. ,,Ze lieten ons de bal en scoorden twee keer vanuit een omschakelmoment. Qua kansenverhouding was het gelijk. Ik ben tevreden over onze spelopvatting. We durfden te voetballen.”

Kerkwijk - Leerdam Sport’55 1-1 (0-1). 30. Joshua Cohen 0-1, 55. Michel van den Hanenberg 1-1.

,,De wedstrijd was onthutsend slecht van beide kanten”, bekende Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Er waren over en weer wel kansen. In de bestuurskamer zeiden we tegen elkaar dat dit een verdiende uitslag was.”