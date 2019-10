Herovina krijgt deksel op neus in Asperen, Peursum speelt Well duizelig

zondag 4DBinnen tien minuten gaf Herovina een 1-2-voorsprong weg op bezoek bij medekoploper Asperen. Een strafschop en een laat doelpunt gooiden echter roet in het eten van de gasten. Well had op bezoek bij Peursum niets te vertellen. Peursum, dat de eerste vijf wedstrijden van het seizoen allemaal gelijkspeelde, stond na een kwartier al op 3-0 voor om uiteindelijk uit te lopen naar 6-0.

Asperen – Herovina 3-2 (1-1). 17. 1-0 Michiel den Hartog, 43. Maarten Lievaart 1-1, 64. 1-2 Robbin Boon (e.d.), 82. Tareq Ibrahim 2-2 (pen.), 90. Gerard Breider 3-2. Rode kaart: Maarten Lievaart en Kevin Steenbruggen (beide Herovina).

,,Jammer, zeker de manier waarop de 3-2 viel. Ik kon het zelf niet goed zien, maar ik hoorde van de mensen die erbij stonden dat de man die de voorzet gaf buitenspel stond. Het was een gelijkopgaande wedstrijd waarin beide ploegen kansen kregen en een aantal niet goed uitspeelden”, aldus Herovina-leider Roland van den Dool.

Herovina verloor daarnaast Maarten Lievaart en Kevin Steenbruggen wegens een rode kaart. ,,Er werd een overtreding gemaakt op Lievaart, maar de scheidsrechter liet doorgaan”, vervolgde Van den Dool. ,,Lievaart riep de scheids, omdat hij het een overtreding vond en kreeg geel. Vervolgens zei Maarten nog iets en mocht hij vertrekken. Steenbruggen kreeg na afloop zijn tweede gele kaart wegens commentaar op de scheids.”

ASH - Noordeloos 2-1 (2-1). 22. Danny Bijl 1-0, 40. Marijn Hak 2-0, 41. Mergim Shala 2-1 (pen.).

,,De wind was spelbepalend”, vond ASH-trainer Ron Laros. ,,In de eerste helft hadden we de wind in de rug en kregen we redelijk wat kansen. We hadden er wel drie of vier kunnen maken. Na rust verwachtten we flink wat druk van Noordeloos, maar zij bleven de lange bal hanteren. Die waaiden bijna allemaal over onze achterlijn.”

Beesd – Kerkwijk 1-3 (0-2). 15. Aart de Jong 0-1, 35. Tim Kollenburg 0-2, 75. Jorel Helderman 0-3, 89. Kevin Kruissen 1-3.

,,We voetbalden de helft van de tijd goed, in de andere helft gaven we veel weg”, vertelde Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Fijn dat ons rendement zo hoog lag, het tegenovergestelde van vorige week (toen verloor Kerkwijk ondanks veel kansen met 0-2 van SVS’65, red.).”

Peursum – Well 6-0 (5-0). 4. Mitchell Huisman 1-0, 11. Marck de Heer 2-0, 15. Twan Romeijn 3-0, 26. Sjoerd de Boer 4-0, 41. Rody Korevaar 5-0, 48. De Boer 6-0.

,,Na een kwartier was het al 3-0 en was de wedstrijd al gelopen”, zei Well-trainer André van Vugt. ,,We hadden te weinig duelkracht. Het was een déjà vu van de eerste wedstrijd van het seizoen (toen verloor Well met 7-0 bij Herovina, red.). In de rust kon ik het nog een beetje repareren. Het was in de tweede helft een stuk beter, maar dan is het al te laat.”

Peursum had dit seizoen nog niet gewonnen, de ploeg speelde vijf keer gelijk in vijf duels.