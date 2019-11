Herovina lijkt lek weer boven te hebben, Well opnieuw met lege handen

Herovina - Lekvogels 3-2 (3-1). 18. 0-1, 19. Coen de Ridder 1-1, 32. Coen de Ridder 2-1, 45. Gijsbert van Maaren 3-1, 66. 3-2.

,,Ik was blij dat het tijd was", gaf Herovina-leider Roland van den Dool toe. ,,Na rust kwamen we in de verdrukking. We hadden geluk dat zij kort na rust twee keer de paal raakten en niet al meteen de aansluitingstreffer maakten. We herstelden ons goed van de domper van vorige week toen we in de laatste minuut verloren.”

Well - Beesd 0-2 (0-0). 70. 0-1, 74. 0-2.

,,Het was een open wedstrijd met kansen over en weer”, vertelde Well-trainer André van Vugt. ,,We speelden best aardig en staken er strijd, arbeid en werklust in. Alleen beloonden we onszelf weer niet. De 0-1 viel uit het niets en de 0-2 was een schot dat naast zou gaan, maar het werd van richting veranderd en viel binnen. Na de 0-2 hadden we nog een strafschop moeten hebben, zo hoorde ik na afloop.”

SVS’65 - ASH 3-1 (1-1). 20. Jens Duizer 0-1, 45. Ryan Brood 1-1, 60. Robin IJsselstein 2-1, 70. Bart van Andel 3-1.

,,Tot de gelijkmaker tien seconden voor rust hadden we het duel onder controle”, liet ASH-trainer Ron Laros weten. ,,Het leek eerder 0-2 dan 1-1 te worden. Na rust kwamen we handen en voeten tekort en mochten we blij zijn dat het bij 3-1 bleef. We verliezen nu al drie seizoenen op rij op dezelfde manier van SVS’65. We legden het fysiek af en speelden angstig, terwijl dat niet nodig was als je kijkt naar de eerste helft.”