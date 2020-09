Herovina na twee duels nog niet gescoord, Well laat het gaan na rust

4DDe ene voetbalwedstrijd is de andere niet. Waar de Herweense ploeg Herovina het, ook in de tweede competitiewedstrijd, nog niet gelukt om te scoren, loopt Peursum na rust met vijf doelpunten uit tegen Well.

Herovina – SVS’65 0-0. Bijz. Marthijn Hobo (Herovina) mist penalty in de 73ste minuut. Rode kaart: 74. Marvin Westerduin (SVS’65, twee keer geel).

,,Uiteindelijk hebben we twee punten verloren”, meende Herovina-leider Roland van den Dool. ,,Het was geen hele beste wedstrijd, maar optisch waren we sterker. We begonnen slordig en in het begin was SVS’65 sterker, maar na twintig minuten hebben we het aardig opgepakt.”

Herovina wil bovenin meedraaien, maar heeft na twee duels nog niet gescoord. Toch maakt Van den Dool zich geen zorgen. ,,Nu willen ze nog niet vallen, maar in de voorbereiding hebben we wel gescoord. Er zit scorend vermogen in de selectie, maar op dit moment zijn we nog niet compleet. Zo ontbraken aanvallers Kevin Steenbruggen en Arnel Kocan.”

Well – Peursum 0-5 (0-0). 47. 0-1, 69. 0-2, 80. 0-3, 84. 0-4, 85. 0-5.

,,In de eerste helft hadden we niet veel balbezit, maar we waren niet kansloos”, vond Well-trainer André van Vugt. ,,We konden speldenprikjes uitdelen. Peursum was voetballend wel de bovenliggende partij. Net na rust kom je op achterstand en vervolgens lopen ze door persoonlijke fouten bij ons uit naar 0-5. Dat is jammer voor de moraal. Conditioneel was het pijpje bij ons leeg.”

Asperen – Kerkwijk 5-1 (3-0). 3. Michiel de Hartog 1-0, 10. Ruben Boet 2-0, 17. Dick Schaaij 3-0, 50. Gerard Breider 4-0, 80. Jur van Haaften 4-1, 82. Ruben Boet 5-1.

,,In het begin waren we niet eens de mindere, maar door drie persoonlijke fouten komen we binnen twintig minuten met 3-0 achter”, zei Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,Het waren echt blunders. Toen was de wedstrijd al gespeeld en hadden we nergens recht meer op.”