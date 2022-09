Herovina ontsnapt op het nippertje aan een gelijkspel tegen Lekvogels

Het nat pak was het trainer Marcel de Groot van Herovina na afloop van de wedstrijd meer dan waard. ,,Het was onnodig dat het zo lang duurde’’, zegt de oefenmeester, doelend op het verlossende doelpunt in de laatste seconden van de wedstrijd. ,,Gezien we heel goed begonnen en na 25 minuten op 0-2 voorstaan.’’ Zijn ploeg vergat daarna te voetballen. ,,Maar na de gelijkmaker van Lekvogels kwam er weer meer voetbal in’’, vertelt De Groot. ,,We gingen vol op de aanval, waardoor er ook meer ruimte voor de tegenpartij kwam.’’ Na afloop van de wedstrijd is de trainer dik tevreden. ,,Voor de neutrale toeschouwer was het in ieder geval een heerlijke wedstrijd om naar te kijken.’’

ASH liet het volgens oefenmeester Gilberto Smit na om zichzelf te belonen voor de kansen die het creëerde. ,,Dat hebben we in de eerste helft nagelaten’’, spreekt Smit. ,,We willen het soms net even te mooi maken en gaan we te lang door in ons spel. Daar hebben we onszelf in tekort gedaan.’’ Zijn team speelde naar behoren vond Smit, ook gezien de modderige omstandigheden op het veld. ,,Verdedigend en in de organisatie stond het goed, maar we moeten de kansen wel gaan afmaken.’’