Herovina scoort er vijf in openingskwartier, Well dankt eerste zege aan majestueuze comeback tegen Unitas

zaterdag 4DHerovina kwam uitstekend uit de kleedkamer op bezoek bij Leerdam Sport'55. Wie pas na een kwartier voetballen arriveerde op het Leerdamse sportpark, had al vijf treffers van Herovina gemist. Ook de toeschouwers in Well kenden een uitstekende voetbalmiddag. De thuisploeg poetste na rust de 1-3-achterstand volledig weg tot een 4-3-overwinning.

Well - Unitas 4-3 (1-3). 5. Guus-Jan Wintjes 1-0, 15. Unitas 1-1, 20. Unitas 1-2, 44. Unitas 1-3 (pen.), 50. Stefan Wilmink 2-3, 65. Thomas Lobregt 3-3, 81. Unitas (e.d.) 4-3.

,,De sfeer is uitgelaten”, zei Well-trainer André van Vugt na de eerste zege van zijn ploeg dit seizoen. ,,In de rust zei ik dat ze moed moesten houden en uit moesten gaan van hun eigen kracht. In de tweede helft waren we heer en meester.”

ASH - Lekvogels 2-3 (1-3). 1. Ralf van Klij 0-1, 20. Jens Duizer 1-1, 33. Jesse Kersbergen 1-2, 35. Ahmad Soltanian 1-3, 60. Hans van Kranenburg 2-3.

,,Het leek de eerste helft wel of mijn spelers op kerstreces waren”, baalde ASH-trainer Ron Laros. ,,Het was de belabberdste helft in mijn periode bij ASH. Er was geen inzet, mentaliteit en bereidwilligheid. Het was een schande, zeker voor de mensen die het veld hadden geprepareerd zodat we konden voetballen. Na rust was het gelukkig beter, maar op basis van de eerste helft verdienden we geen punt meer.”

Leerdam Sport’55 - Herovina 3-7 (0-5). 2. Coen de Ridder 0-1, 6. Jesse van Vliet 0-2, 7. Arnel Kocan 0-3, 9. Lloyd Hobo 0-4, 14. Arnel Kocan 0-5, 54. Coen de Ridder 0-6, 61. Leerdam Sport'55 1-6, 67. Leerdam Sport'55 2-6, 86. Frank Clements 2-7, 90. Leerdam Sport'55 3-7.

,,Dit had ik nog nooit meegemaakt”, vertelde Herovina-leider Roland van den Dool. ,,Binnen een kwartier stonden we met 0-5 voor. Dat verwacht je niet. Daarna zakte het in.”

Rhelico - Kerkwijk 3-2 (1-1). 20. Rhelico 1-0, 39. Michel van den Hanenberg 1-1, 75. Rhelico 2-1, 84. Rhelico 3-1, 88. Bart de Waal 3-2.

,,We kregen veel kansen, maar benutten er te weinig”, constateerde Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,In de eerste helft hadden we er vier moeten maken. Uiteindelijk kregen we de deksel op ons neus.”