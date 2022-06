Herovina scoort makkelijker maar laat punten liggen tegen SSW

Hoofdklasse B OJC nu echt zeker van tweede plaats na overwin­ning op RKZVC en speelt eerst uitwed­strijd in nacompeti­tie

Dat het seizoen nog een staartje kreeg was al wel duidelijk voor OJC Rosmalen. De ploeg van Willem Leushuis wilde nu nog graag de tweede plek in de hoofdklasse B veilig stellen en dat is gelukt. Het was niet gemakkelijk tegen RKZVC, maar het was voor Leushuis de ideale situatie om wat dingen uit te testen in aanloop naar de nacompetitie. Daniel de Bijl, normaal speler bij O19, maakte bijvoorbeeld zijn debuut.

