Herovina slaat na rust toe tegen GSC/ODS

Eerste klasse C Nemelaer weet als eerste ploeg uit te winnen van HVCH: ‘Zij horen natuurlijk de betere ploeg te zijn’

Het was nog niemand gelukt om bij HVCH te winnen. Het spoorpark in Heesch leek een onneembare vesting dit seizoen, maar toch lukte het Nemelaer om te winnen. Door twee goals van Joeri Vugts in de eerste helft stond de ploeg van Theo van Geffen op een comfortabele voorsprong. In de tweede helft kwam de overwinning niet echt meer in gevaar en zo gingen de drie punten mee naar Haaren.

18 april