Herovina verliest na rust drie punten tegen GSC/ODS

GSC/ODS staat niet voor niets in de top. ,,Een goede tegenstander. Ze zien het spelletje goed”, aldus Herovina-trainer Marcel de Groot. Zijn ploeg nam voor rust de leiding en had via Koen de Ridder ook nog bijna de 2-0 op de schoen. ,,Na de pauze zetten de bezoekers hun formatie wat anders neer en daar hadden wij moeite mee. We kwamen niet goed meer in ons spel”, vervolgde De Groot. ,,Misschien dat we een puntje hadden verdiend.”