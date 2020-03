Herovina verliest van efficiënte counterploeg Asperen

4D ZaterdagIn het duel tegen Asperen beleefde Herovina een turbulente slotfase. De ploeg uit Herwijnen kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand maar had nog de kans om op gelijke hoogte te komen.

Herovina – Asperen 1-2 (0-2). 5. Carlo van Santen 0-1, 20. Gerard Breider 0-2, 59. Kevin Steenbruggen 1-2. Rode kaart: 70. Coen de Ridder (Herovina, twee keer geel), 80. Kevin Steenbruggen (Herovina).

,,De eerste helft was niet heel bijzonder”, zei Herovina-leider Roland van den Dool. ,,Asperen is een goede counterploeg en scoorde twee keer op de counter. Ze waren heel efficiënt. In de tweede helft ontvlamde het duel. We gooiden er een schepje bovenop en kregen kans op kans. Alleen hebben we de laatste tijd moeite om die te benutten. Kevin Steenbruggen maakte wel een wereldgoal, maar andere mogelijkheden lieten we liggen. Arnel Kocan en Kevin konden de bal binnenschieten, maar vanwege de erbarmelijke staat van het veld stuitte de bal op en schoten ze over. Daarnaast kopte Maarten Lievaart de bal nog op de lat.”

Door de nederlaag van Herovina liep de achterstand op koploper Asperen op naar zes punten. Al heeft Herovina een duel minder gespeeld. ,,Dit is een dompertje, maar in deze competitie weet je toch niet hoe het verder gaat. We hebben gelukkig een brede selectie.” Die is nodig na de rode kaarten voor Coen de Ridder en Kevin Steenbruggen. ,,Coen kreeg zijn eerste gele kaart voor tijdrekken bij een 0-2 achterstand. Bij Kevin trapte een speler van Asperen na, waarop hij reageerde met een duw. Misschien lopen we nog wel een derde schorsing op. Na de wedstrijd ontstond er nog een opstootje toen hun grensrechter Frank Clements sloeg. De scheidsrechter wilde vanwege het opstootje de namen weten van onze spelers.”

Kerkwijk – Well 1-0 (0-0). 75. Corne van Hemert 1-0.

,,Het was een gezapig potje”, vond Well-trainer André van Vugt. ,,Het was geen derby, er was weinig strijd en beleving. Dat verwacht je wel in zo’n wedstrijd. Ik ben teleurgesteld vanwege de manier waarop we hebben verloren. Het enige positieve puntje is de rentree van doelman Nick van Hemert. Hij speelde voor het laatst in september 2018 en hield ons in de slotfase op de been.”