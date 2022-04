Herovina vindt lek in Lekvogelse verdediging

Net na rust dacht Marcel de Groot, trainer van Herovina, dat zijn ploeg die in de eerste helft een goede indruk achter had gelaten het na een snelle tegentreffer het nog erg lastig zou krijgen. ,,Maar Lekvogels kon niet doorprikken. Uiteindelijk namen we weer het heft in handen. Na ons derde doelpunt was er bij de gasten de puf uit, hadden we Lekvogels lek kunnen schieten.”