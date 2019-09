Herovina walst over Well heen en wint met 7-0 in eigen huis

Herovina – Well 7-0 (6-0). 15. Lloyd Hobo 1-0, 21. Coen de Ridder 2-0, 34. Kevin Steenbruggen 3-0, 35. Frank Clements 4-0, 38. Kevin Steenbruggen 5-0, 45. Gijsbert van Maaren 6-0, 80. Kevin Steenbruggen 7-0.

,,We gaven te makkelijk doelpunten weg en werden vooral afgetroefd op inzet”, treurde Well-coach André van Vugt. “We gaan een zwaar seizoen tegemoet. Door onze personele bezetting als kleine club, maar sowieso als we de wedstrijden spelen met dezelfde, gebrekkige inzet als vandaag.” Herovina-leider Roland van den Dool daarentegen kon zich, samen met andere betrokkenen, niet herinneren of Herovina ooit zo goed aan het seizoen was begonnen. ,,Wij hebben erg goed gespeeld. Men was de 3-0 nog aan het omroepen, of nummer vier lag er al in.”

Het bijzondere aan de wedstrijd was het doelpuntrijke eerste bedrijf en de tegenovergestelde tweede helft. ,,Zij wilden er ook niet met 10-0 af gaan natuurlijk”, aldus Van den Dool. ,,Wij maakten ons niet druk en hebben mooie doelpunten gemaakt.”

Beesd - ASH 2-4 (1-2). 20. Hans van Kranenburg 0-1, 22. 1-1, 44. Edwin van Noord 1-2, 59. 2-2, 71. William van Woerkum 2-3, 80. Edwin van Noord 2-4.

,,Deze wedstrijd was voor ons moeilijker dan de uitslag doet vermoeden”, geeft ASH-trainer Ron Laros toe. ,,Zeker in de eerste helft hadden wij moeite met hun spelopvatting, maar we scoorden op de juiste momenten. Pas na hun 2-2 werd het een open wedstrijd. Wij speelden toen vooral op de counter en wisten de gekregen ruimte goed te benutten.” Omdat er dertien teams in 4D zitten, is ASH volgende week vrij. ,,Eén club is het haasje en volgende week zijn wij het. Het heeft een nadeel dat we niet hoeven voetballen, maar ook een voordeel: nu kunnen we twee weken op deze seizoenopening teren”, aldus Laros.

Het meest bijzondere aan deze wedstrijd was het grote feest na afloop. Beesd speelt voor het eerst in de historie in het zaterdagvoetbal, al was de 2-4 nederlaag een flinke valse start. Desondanks werd alles uit de kast getrokken om er een leuke zaterdag van te maken. ,,Het was er erg gezellig”, sloot Laros af. ,,Met veel toeters, bellen en een DJ. Wij als ASH mochten daar ook van profiteren.”

Kerkwijk – Unitas 1-0 (0-0). 80. Michel van den Hanenberg 1-0. Rode kaart: 65. Unitas-speler (direct).

,,Het was eigenlijk een typische 1-0 wedstrijd”, meent Kerkwijk-coach Marc de Bijl. ,,Als hun rode kaart niet was gevallen, was het 0-0 gebleven. Unitas had het meeste balbezit, wij hadden de meeste kansen maar benutten deze niet. Na een niet al te beste voorbereiding zijn wij erg gelukkig met deze overwinning. We hebben verdiend gewonnen.”