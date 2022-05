Herovina wint in een vermakelijke wedstrijd van Asperen

Herovina had volgens trainer Marcel de Groot in de eerste helft de overhand, maar desondanks was het Asperen dat de voorsprong nam. ,,Daarvoor hadden we zelf twee goede mogelijkheden, maar door een persoonlijke fout komen we op achterstand’’, sprak De Groot. In de tweede helft was het omgekeerd, Asperen kwam goed de kleedkamer uit en leek de overhand te krijgen in de wedstrijd. ,,Maar dan maken wij de 1-2. Daarna was het tegenhouden en hobbelde de wedstrijd verder uit. Het was voor het publiek een vermakelijke wedstrijd.’’