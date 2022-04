Herovina wint ook zonder vaste basiskrachten

Tot voor zaterdagmiddag had IFC in de laatste zeven wedstrijden nog acht punten nodig om de titel in de vierde klasse E op te eisen. ,,Dus is het helemaal geen schande om daarvan te verliezen”, vond ASH-trainer Gilberto Smit, die zijn doelman bij de stand 1-1 een strafschop zag stoppen. Heel even mocht ASH nog aan een stunt denken. ,,Vlak na rust misten we een enorme kans. Maar winnen zou volkomen tegen de verhouding in zijn geweest.”