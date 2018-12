Herpinia-fan denkt dat Boxtelse thee geen zuivere koffie is

Zondag 4I Na afloop van de wedstrijd tegen Boxtel vroeg Herpinia-fan Bennie Kuijpers zich af of er iets in de thee van de spelers zat. Hij zag zijn ploeg na rust namelijk met 4-0 verliezen. Terwijl het voor de thee in kwestie nog zo goed ging.

Boxtel-Herpinia 4-0 (0-0) 54. Valentijn Waals 1-0, 61. Robin van der Laak 2-0, 73. Joeri Tooren 3-0, 85. Valentijn Waals (4-0).

Moment van de Wedstrijd: ,,In de rust dachten we dat er hier écht iets viel te halen. Maar binnen tien minuten kregen we de tegentreffer‘’, vertelt Herpinia-fan Bennie Kuijpers. ,,En dan wordt er uitgelopen tot 2, 3 en zelfs 4-0. Ik dacht bij mijzelf ‘zou er iets in de thee hebben gezeten’?”

Bijzonderheid van de Wedstrijd: Kort voor rust kreeg Herpinia twee grote kansen. Een vrije trap spatte nog uiteen op de lat en Beau van Dieten, die afgelopen week nog een hattrick maakte, had de bal voor het intikken, maar kon niet genoeg kracht achter de bal zetten.

,,Na de openingstreffer moest Herpinia komen en daarvan konden wij profiteren”, zag Boxtel-trainer Ronald Boudewijn. ,,Robin scoorde met een schot vanaf 35 meter en Youri met een lob over de keeper vanaf twintig meter”, aldus Boudewijn.

Vorstenbossche Boys-SDDL 3-2 (1-1) 13. Jeroen Segers 0-1, 22. Thijs van de Sande penalty, 1-1, 62. Ties Klievink 1-2, 83. Jordi van Kessel 2-2, 90. Lee van Kessel 3-2.

Moment van de Wedstrijd: In de tachtigste minuut kreeg Vorstenbossche Boys-speler Roel van Bakel zijn tweede gele kaart en moest de thuisploeg, met een 2-1 achterstand, met tien man verder. Boys-trainer Ruud Fleskens: ,,Ik had het idee dat de scheids niet wist dat Roel al geel had, anders had die de kaart niet gegeven.” Ondanks de achterstand en de man-minder-situatie slaagde de Vorstenbosschenaren er toch in om de drie punten in eigen huis te houden.

Bijzonderheid van de Wedstrijd: Vooraf was voor Vorstenbossche Boys de doelstelling om punten te pakken met passie en strijd. ,,Je kunt het een beetje vergelijken met Feyenoord tegen PSV, ja‘‘, aldus Flenskens.

Nijnsel-Ravenstein 6-1 (2-1) 15. Rick van der Vleuten 1-0, 24. Giel van Uden 1-1, 40. Stefan Hulsen 2-1, 53. Stefan Hulsen 3-1, 57. Nick Lathouwers 4-1. 63. Jelle de Louw 5-1, 80. Jelle de Louw 6-1

Moment van de Wedstrijd: Na rust viel de 3-1 voor Nijnsel al snel. Rob Megens pakte daarna ook al snel een domme rode kaart, waardoor er met tien man verder gespeeld moest worden door Ravenstein. Trainer Lars van Kan: ,,Dat deden de jongens wel goed. Dat is dan ook een positief punt om hieruit te halen; dat er samen en voor elkaar geknokt kan worden.”

,,Na de 3-1 was de ban gebroken”, zag Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven.

Bijzonderheid van de Wedstrijd: Ravenstein had er grote moeite mee om de bal in de ploeg te houden. En zonder balbezit was er ook weinig te herkennen van positiespel. ,,Nijnsel is ook gewoon een goede ploeg waarvan we ook terecht hebben gewonnen,” aldus Van Kan.

,,Het doelpunt van Jelle was het mooist, mede dankzij de aanval over meerdere schijven”, aldus Verhoeven.

Nulandia – NLC’03 2-0 (1-0). 39. Rick Korsten 1-0, 89. Juul Ruijs 2-0.

Moment van de Wedstrijd: Door een foute pass aan de kant van NLC kon Nulandia venijnig uitbreken. Het zorgde dan ook, vier minuten voor rust, voor de openingstreffer van het duel.

,,We spelen achterin scherper, nu moeten we voorin kansen gaan afmaken”, vond Nulandia-trainer Marc van Delft.

Bijzonderheid van de Wedstrijd: Volgens Rene van der Putten, trainer van NLC, was de Nulandse formatie duidelijk de betere partij: ,,Ze hadden diverse mogelijkheden op de 2-0. Dat wij dat tegen hebben kunnen houden, vind ik een positief punt.” Ook met de leeglopende lappenmand is Van der Putten tevreden: ,,We worden steeds fitter en er komt vastigheid in het elftal.”

,,Dit is de vijfde wedstrijd die we met dezelfde ploeg spelen: met vier keer winst en één gelijkspel”, aldus Van Delft.

SCMH-Cito 5-1 (2-0) 11. Bram Loomans 1-0, 30. ED. Semih Dundar 2-0, 65. Bob van de Berg 3-0, 69. Pieter van de Velden 4-0, 73. Enec Genc 4-1, 74. Mike Linders 5-1.

Moment van de Wedstrijd: Na een half uur spelen zorgde Semih Dundar ervoor dat SCMH op een 2-0 voorsprong kwam. De verdediger van het Cito werkte de bal in eigen doel en bepaalde daarmee de ruststand.

Bijzonderheid van de Wedstrijd: SCMH overklaste Cito volledig. Cito-leider Giel van der Leest: ,,We wisten hoe zij zouden gaan spelen, maar we zijn er alsnog volledig ingetrapt. We zijn helemaal weg gecounterd en tactisch compleet overklast.”

DVG – Boskant 6-0 (4-0). 9. Teun Welvaarts 1-0, 20. Bas Smulders 2-0, 24. Luuk van de Ven 3-0, 44. Bas van Houtum 4-0, 85. Luuk van de Ven 5-0, 88. Wilco Voets 6-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben Boskant direct bij de keel gegrepen”, vertelde DVG-trainer Hans Lathouwers. ,,We zijn de hele wedstrijd weggespeeld”, vond Boskant-trainer Mayk van Driel.