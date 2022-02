Herpinia maakt in de tweede helft gehakt van Gassel

Blauw Geel achter­volgd door vandalisme. Dat kost veel geld: ‘4500 euro om dug-out op veld 7 te vervangen’

VEGHEL - Wéér is er iets gesloopt bij voetbalclub Blauw Geel ’38 in Veghel, dit keer een dug-out op veld 7. Het bestuur van de voetbalclub is het vandalisme helemaal beu en overweegt nu het sportpark op slot te doen buiten trainingen en wedstrijden om.

7 februari