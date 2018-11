Hesemans vindt het na 5 jaar mooi geweest bij EVVC en verlaat de club na het seizoen

districtsbeker zuid II Bekerlo­ting | Zware kluif voor Nulandia, stuntploeg Schadewijk treft Berghem Sport

14 november Op sportpark Laarderveld in Weert is vanavond geloot voor de derde en vierde ronde van de KNVB districtsbeker (Zuid II). Vierdeklasser Nulandia moet op bezoek bij hoofdklasser Gemert, derdeklasser Schijndel speelt tegen vijfdeklasser SPV. Stuntploeg Schadewijk schakelde in de vorige ronde UDI’19 uit en stuit nu op tweedeklasser Berghem Sport.