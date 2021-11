Hesselberth schiet Sarto langs DOSKO

Derde divisie Dongen klopt zwakke nummer twee Unitas, mede door rake vrije trap van Van Bree

Kiezelhard. Onhoudbaar. Verwoestend zelfs. Diep in blessuretijd knalde Mart van Bree zijn ploeg naar 2-0. Niet met een intikkertje, kopbal of schuivertje. Nee, een prachtige rake vrije trap bracht Dongen in extase. Verder had de nieuwe nummer zeven van de ranglijst weinig te duchten van Unitas. De 2-0-eindstand was een meer dan terechte.

