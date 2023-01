Het bijzondere verhaal van Blauw Geel-aanvaller Yassin: ‘Dan leer je wat belangrijk is in het leven, geld is het niet: je wil liever naar huis’

Van Hooft weer fit bij FC Tilburg: ‘Hier had ik voor het seizoen voor getekend’

Na een rijke voetbalcarrière is Mickey van Hooft (33) dit seizoen neergestreken bij FC Tilburg. In de afgelopen jaren had Van Hooft last van blessures en was het lastig om wedstrijden vol te maken, maar dit seizoen kan hij eindelijk weer de volle negentig minuten voetballen.

8 december